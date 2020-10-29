Дочь главного тренера «Зенита»: «Люби «Зенит» больше побед. А папа у меня крутой»

Три поражения подряд чемпиона России поставили под вопрос будущее главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Фото: Александр ГЛУЗ

Три поражения подряд чемпиона России поставили под вопрос будущее главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Появились слухи, что боссы питерского клуба хотят видеть на этом посту именитого зарубежного специалиста и готовы платить ему до 10 млн евро в год. Одним из кандидатов называют экс-наставника «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

За Сергея Семака вступилась его дочь Майя. Она разместила пост у себя в соцсетях со словами поддержки в адрес папы.

— Очень много критики. И так мало слов поддержки, когда это действительно необходимо, - написала Майя Семак. - Я люблю «Зенит». Как в момент ярких побед, так и в тяжелые дни поражений. Почему-то многие незнакомые люди считают нужным написать мне пару гадких слов, оскорблений. Так вот, я таких людей блокирую. Потому что семья — это святое. Моя семья. Мой клуб. За свою семью я горой. И за любимый «Зенит». Люби «Зенит» больше побед. Их впереди еще много. P. S. Папа у меня самый крутой. И я его очень люблю.

За Сергея Семака вступилась его дочь Майя. Она разместила пост у себя в соцсетях со словами поддержки в адрес папы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

20-летняя Майя Семак – приемная дочь главного тренера «Зенита», и одна из восьми детей, которых он воспитывает. Недавно она родила дочь, сделав 44-летнего Сергея Семака дедом прямо в день чемпионства «Зенита».