Автором компромата о сговоре Трампа с Россией оказалась россиянка

Досье о сговоре Дональда Трампа с Россией стало одним из столпов скандала о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Фото: REUTERS

Досье о сговоре Дональда Трампа с Россией стало одним из столпов скандала о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

Досье представил бывший агент британской разведки «Ми-6» Кристофер Стил. В собранных им сведениях, опубликованных в январе 2017 года изданием BuzzFeed News, сообщалось, что во время поездки Дональда Трампа в Россию в 2013 году на финал конкурса «Мисс Мира», тогда еще просто бизнесмен провел ночь вместе с проститутками в президентском люксе московского отеля Ritz Carlton. Якобы именно эта фантазия американского миллиардера позволила российской разведке получить компромат на него. Но эта история была малой толикой данных, подтверждающих «сговор» нового президента США с Москвой.

Правда, многие и тогда усомнились в правдоподобности компромата. Но окончательно все подозрения подтвердились только на днях, то есть спустя почти четыре года.

Американское издание The Wall Street Journal отыскало источник, который слил фейковые данные. Им оказалась 40-летняя россиянка, бывшая журналистка и пиарщица Ольга Галкина.

КТО ТАКАЯ?

Ольга Галкина родилась и окончила университет в Перми, а в начале 2000-х годов перебралась в Москву. В середине нулевых работала корреспондентом в РИА Новости, а затем возглавила пресс-службу губернатора Саратовской области. Некоторый период Галкина занимала пост вице-мэра Саратова, потом была руководителем проектов в пиар-агентстве КРОС и пресс-секретарем Ростехнадзора.

В 2016 году Галкина поселилась на Кипре и работала пиар-менеджером в одной из дочерних компаний веб-сервисов XBT Holding, наиболее известной своим хостингом Webzilla.

Летом того же года к Галкиной обратился консультант агентства Кристофера Стила, некий Игорь Данченко. Он, как и Ольга, родился в Перми и учился с ней в одной школе. Игорь и Ольга близко дружили и даже помогали друг другу в трудные моменты. Данченко попросил ее помочь в поиске компрометирующей информации на Трампа и о его связях с Россией.

КАК ПОЯВИЛСЯ КОМПРОМАТ НА ТРАМПА?

Ольга согласилась помочь и рассказала, что Webzilla сыграла основную роль во взломе компьютеров комитета Демократической партии. Напомним, что накануне президентских выборов в 2016 году публикация писем и документов демократов сильно подорвала их позиции.

Также Галкина сообщила о якобы имевшей место тайной встрече юриста Дональда Трампа Майкла Коэна с сотрудниками российской разведки в Праге в середине 2016 года. По ее словам, на встрече обсуждалась оплата и прикрытие следов работы русских хакеров.

В тот момент, когда Галкина передавала придуманный компромат на будущего президента США, у нее разгорелся конфликт с руководителем Webzilla. И в августе 2016 года россиянка оказалась на грани увольнения.

Отношения между начальником и подчиненной обострились до такой степени, что босс подал на Галкину заявление в полицию кипрского города Лимассол. В нем говорилось, что она часто опаздывает на работу и иногда является в офис в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, было указано, что знакомый Галкиной угрожал заявителю убийством, если она не получит от компании компенсацию в размере 10 тысяч евро. Эту информацию подтвердил кипрский чиновник, присутствовавший при подаче заявления.

В итоге, в ноябре 2016 года Галкина была уволена. А спустя пару недель она сообщила о причастности Webzilla и лично Алексея Губарева, якобы завербованного российскими спецслужбами, к хакерскому взлому компьютеров Демократической партии.

КАК НАШЛИ ДРУГОЙ ИСТОЧНИК?

О причастности Ольги Галкиной к компромату на Дональда Трампа стало известно во время расследования, которое вел американский спецпрокурор Роберт Мюллер.

Тогда ФБР допросили адвоката президента США Майкла Коэна и российского бизнесмена Алексея Губарева. Оба отрицали свою причастность к тем событиям, которые были описаны в досье. К расследованию был привлечен и Игорь Данченко. Он рассказал, что работал на Кристофера Стила в качестве аналитика, а чем ближе становились выборы президента США, тем чаще Стил стал просить у Данченко информацию о связях Трампа с Москвой.

Чтобы отыскать хоть какие-то сведения, Данченко обратился к своим знакомым, в частности к, как написано в досье, «источнику №3» (то есть к Ольге Галкиной). Она и предоставила данные «по широкому кругу вопросов».

Также вскрылось, что Стила для поиска компромата на Трампа наняла американская фирма по сбору и анализу коммерческой информации Fusion GPS. А ее, в свою очередь, спонсировал предвыборный штаб Хиллари Клинтон.

В результате двухлетнего расследования спецпрокурор Роберт Мюллер опроверг почти все утверждения о Трампе, содержавшиеся в досье Стила. Факт сговора между Москвой и нынешним президентом США так и не подтвердился.