"Поздравлять пока рано": друзья рассказали правду о материнстве Равшаны Курковой

Актриса Равшана Куркова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Красавицу Равшану Куркову, которая в свои 40 выглядит в два раза моложе, с самого утра поклонники поздравляют с материнством. Новость о том, что актриса и бизнесмен Сергей Амарян стали родителями, молниеносно распространилась в соцсетях. Источники, как часто бывает в таких случаях, "засекречены" - якобы о пополнении рассказали знакомые пары. Но похоже, для них самих это известие оказалось сюрпризом.

- Ума не приложу, откуда взялась эта новость. Мы ее, конечно, опровергаем. Поздравлять Равшану пока рано, - поделилась с kp.ru представитель артистки Екатерина Комолова.

Общие друзья Амаряна и Курковой тоже не в курсе радостного события.

Равшана Куркова и Сергей Амарян. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я об этом первый раз слышу, - признался kp.ru телеведущий Тимур Соловьев, который общается с обоими "родителями".

Похоже, новость о рождении малыша - чья-то неудачная шутка. Либо - что тоже случается - новоиспеченные мать и отец тщательно скрывают ее даже от самых близких. Так, например, было в случае с Евгением Петросяном и его молодой женой Татьяной Брухуновой, которые никого не посвящали в свою личную жизнь. И лишь на свое 75-летие, когда наследнику уже было около полугода, юморист сам поделился фотографией малыша Вагана.

- У Сергея есть дочь-подросток от первого брака, растет настоящей красавицей. А вот о сыне впервые слышу, - рассказала kp.ru знакомая бизнесмена. - Мой муж с ним близко общается, ходит в его спортклуб, но он очень удивился, услышав об этом. Похоже, это банальный фейк. Мы бы наверняка были в курсе.

Тоже самое подтвердили еще несколько друзей Амаряна. "Это чушь", "Серега не стал бы скрывать", "Если бы у него родился сын, я бы узнал первым", - ответили kp.ru друзья предпринимателя.

Сама Равшана на звонки прессы не отвечает. Да и обсуждать эту тему со СМИ ей вряд ли хотелось бы - слишком уж щепетильный и болезненный вопрос. Актриса была замужем дважды: в первом браке с фотографом Семеном Курковым они мечтали о малыше, но беременность закончилась выкидышем. Второй брак с актером Артемом Ткаченко также оказался бездетным.

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