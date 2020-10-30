Михаил Дегтярев: Не надо кричать «Мы здесь власть!». Надо работать

И. о. Губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в эфире Радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

«ЗАДАЧИ ОСВОБОЖДАТЬ ИЛИ ОСУЖДАТЬ ФУРГАЛА У МЕНЯ НЕТ»

- Указ о назначении вас временно исполняющим обязанности губернатора был подписан 20 июля. Прошло три месяца. Что вам не удалось сделать за этот срок из того, что планировали?

- Да всё получилось, что планировали. А планировали удержать ситуацию в экономике. Бесплатное питание для младшеклассников. Отопительный сезон начать вовремя, включая северные территории. Сформировать команду. Провести аудит дел, которые мне фактически никто не передал по понятным причинам...

- Сейчас наши «добрые» читатели обвинят Вас в излишней самоуверенности. Всё-таки, в Хабаровске народ выходит на улицы, протестует. А у Вас все по плану...

- Так власть должна быть уверена в себе и передавать эту уверенность людям. По протестующим. Я не увидел там ни одного лозунга, который касался бы моей работы (кроме оскорбительных). Да, были такие, но я их уже давно всех простил, понимая, что они просто переволновались. Кто-то просто заблудился в своих суждениях. Всё, о чем они говорят, касается судьбы Фургала. Ну а я-то при чем здесь? Меня президент назначил руководить огромным краем. У меня нет задачи освобождать Фургала или осуждать Фургала. Это меня напрямую не касается.

И. о. Губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в эфире Радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

- А все потому, что Вы не местный! Среди протестующих гулял такой лозунг, что «не местный, значит не патриот края, и все ему здесь чужое, - и мы оскорблены, что не назначили кого- то из хабаровчан!»

- Во-первых, я для себя принял решение, раз президент меня назначил и поверил в меня, то я должен максимально здесь стать своим! Хабаровчанином! Что я и сделал по-честному, как и обещал, - купил квартиру. Половину внес накоплениями, половину взял в ипотеку под 7,5%. Сейчас вся семья здесь зарегистрирована!

- То есть у вас даже не служебное жилье?

- Я купил квартиру в собственность. На улице Тургенева. И личную машину сейчас железной дорогой в Хабаровск везу!

- Тут же спросят: и какая у него машина?

- «Мерседес» 7-местный. У меня семья – 6 человек (четверо детей). Как мне их возить? Мне надо столько мест.

- А какой возраст у детей?

- 11, 8, 6 и полгодика. Мне нужна большая машина. Я этого не скрываю, она в декларации, я ее купил на накопления. Я полностью просвечен всеми – и государственными органами, и антикоррупционными, и иностранными, я уверен, тоже просвечен не раз. Я включен в санкционный список Евросоюза еще в 2014 году.

И. о. Губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в эфире Радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

- В семье, наверное, без восторга отнеслись к идее переезда в Хабаровск из столицы?

- Моя семья влюбилась в Хабаровск с первых минут. Старший сын вообще не хотел уезжать отсюда, когда приехал впервые. Второй сын тоже не хотел уезжать. И сейчас всех волнует одно – быстрее бы семье соединиться. В квартире сейчас заканчивается ремонт. И с января дети начнут ходить в хабаровские школы. Пока семья в Москве мы видимся примерно раз в месяц. Ездим друг к другу по очереди.

«СОЦВЫПЛАТЫ БУДУТ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ ВПЕРВЫЕ ЗА 8 ЛЕТ»

- А с какой «программой» вы сейчас в Москве?

- У меня несколько встреч в правительстве. С Трутневым - вице-премьером и полпредом президента по Дальнему Востоку. Встреча с министром финансов Силуановым. Еще ряд встреч, - все касаются интересов Хабаровского края и хабаровского народа. Я здесь занимаюсь напрямую получением поддержки всех наших программ, начинаний. Чтобы экономика развивалась в крае.

- Как это коснется того самого «хабаровского народа», как вы только что выразились, на уровне рядовой семьи?

- Мы начинаем тратить более рационально свои собственные ресурсы. Что сделано? Снизили траты на чиновников со следующего года на 5%, - высвободили 400 миллионов рублей. Снизили транспортный налог. Почти 200 миллионов придется нам недополучить со следующего года, но такой запрос был у народа. Меня очень часто спрашивали, почему транспортный налог в Приморье ниже, чем в Хабаровске. Теперь он не выше, а ниже будет по некоторым позициям (по некоторым другим - равен).

Впервые за 8 лет решено проиндексировать социальные выплаты, в том числе краевой материнский капитал. Я был удивлен такому положению дел. По федеральным и президентским выплатам индексация проводилась регулярно, а по краевым – нет. Это несправедливо.

Заявляемся во все возможные федеральные программы. Тут и обманутые дольщики, и ветхое и аварийное жилье. Мы уже получили по этой программе дополнительно почти полмиллиарда рублей и сдвинули график отселения из аварийного жилья на два года – вместо 24-го года это произойдет в 22-м.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин Фото: Иван МАКЕЕВ

Сунгоркин:

- Я каждый год бываю в своем родном Хабаровске, обязательно приезжаю в свой Краснофлотский район и до сих пор вижу те самые бараки, где провел детство. Как на машине времени приехал. Ничего не изменилось. А тем баракам реально по сто лет!!!

- Ещё есть бараки, которые в 40-х годах строили пленные японцы. Тоже абсолютно непригодное жилье. Я был в Тырме – это посёлок и железнодорожная станция. Это же страшно. И так везде. С аварийным жильем беда, с дольщиками беда, со стройками беда (разбежались подрядчики). Но ничего, мы справимся! Командная работа уже показывает результаты. Получены лимиты средств, утверждены планы по дольщикам. Со следующего года начинается строительство на тех объектах, где требовались просто управленческие решения.

Кроме того, мы ввели стипендию 50 тысяч школьникам, получившим 95+ баллов по ЕГЭ. Это произошло впервые. Очень талантливые ребята. Да, они не дотянули до 100 баллов по ЕГЭ, и что мы их будем обижать? Небольшие деньги для края. То же самое с приборами для дезинфекции воздуха, которые закупались в школах и детсадах. Деньги на них собирали с родителей. Безобразие! Мы выделили на их закупку 100 с лишним миллионов рублей. Тем самым освободили родителей от поборов. И таких решений было полно за эти 3 месяца, сейчас уже и не вспомнишь.

Мы пережили африканскую чуму свиней. Она практически полностью выкосила поголовье в некоторых районах. Здесь мы пошли на беспрецедентные меры поддержки для фермеров. Мы единственные на Дальнем Востоке решили повысить суммы компенсаций. Из бюджета Хабаровского края были компенсированы 200-250 рублей за килограмм живого веса.

- Вы изучаете народную реакцию? Есть слои населения, которые будут всегда уверены, что вы просто хотите им понравиться и всё гадают в чем подвох.

- Да нет никакого подвоха. Говорю откровенно. Я строю свою карьеру. Строю ее с первого дня в политике. Очень добросовестно отношусь ко всем своим обязанностям на любой позиции, куда меня назначают или выбирают. Биографию каждый политик пишет сам себе. Хочу сделать всё добросовестно, чтобы потом было не стыдно сказать: это сделал я и моя команда в Хабаровском крае.

Любовь не так завоевывают. Будем откровенны, любовь завоевывал мой предшественник. Красивыми словами, публичным унижением некоторых руководителей, мэров, глав районов. И на этом зарабатывал быстрые политические очки. Мне такие очки не нужны, я хочу делами доказать, что я на своем месте.

И. о. Губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в эфире Радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вы сказали, что с командой всего добьетесь. А у вас команда новая или старая?

- Частично она осталась от прежних руководителей. У нас всего 18 министров. Министр образования остался прежний, министр экономики прежний. А вот два первых вице-губернатора – один приехал со мной (Александр Никитин - он москвич, окончил МГУ и руководил аппаратом комитета Госдумы, где я был председателем).

А второй первый зам – это хабаровчанка Мария Авилова, замечательный специалист, суперпрофессионал. На строительство мы пригласили хабаровчанина, который работал в Москве. На социальные вопросы - хабаровчанина Евгения Никонова, который работал в Москве. На внутреннюю политику - хабаровчанина Базилевского, его прежнее место работы – директор Международного детского центра «Океан».

Всего двух самарцев пригласил. Это министр культуры Ермошкин и министр транспорта и дорожного хозяйства Мирошин.

«В КОНСТИТУЦИИ ПРАВА ГОРЛОПАНИТЬ НЕ ЗАПИСАНО»

- Вы недавно порадовали оппозиционную общественность тем, что назвали протестующих, выходящих на улицы Хабаровска, «горлопанами». Многие начали потирать руки, мол, Дегтярев показал свое истинное лицо и отношение к людям. А вы мало того, что горлопанами их назвали, вы сказали, что они еще и не власть. А ведь на хабаровских улицах очень популярен был летом лозунг «Мы здесь власть»…

- А вы не власть. Протестующие размахивают третьей статьёй Конституции. Якобы, там написано их право горлопанить. Но этого там нет. Действительно, есть запись, что народ является источником власти. Но источник – это не власть. Далее написано: «Народ осуществляет власть непосредственно или через представителей, то есть органы власти…»

- Вот они непосредственно и вышли на демонстрации, а вы их обзываете.

- Давайте разберемся, что такое «непосредственное осуществление власти». Это референдум. Что такое власть? Это принятие решения – быть или не быть, жить или не жить и так далее.

Вот, например, решение: «здесь будет сквер». Если собравшийся на улице народ и есть власть, что он должен сделать? Пойти и в государственный бюджет сунуть руку, отдать подрядной организации, чтобы там был разбит сквер. Так, что ли? Но это же глупость.

А если вы кричите «Мы здесь власть», то вы горлопаны. Не надо кричать, надо работать.

И. о. Губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев: "По протестующим. Я не увидел там ни одного лозунга, который касался бы моей работы." Фото: Борис КОКУРИН

У нас было наводнение в Хабаровском крае. Слава Богу, никто не погиб. Вовремя были приняты все меры, сооружены временные дамбы, отселены люди. В ликвидации последствий мы опирались на тысячи волонтеров, которые засыпали в мешки песок, делали временные защитные сооружения. А в это время в городе Хабаровске 300-500 человек орали под окнами. Так кто власть? По-моему, власть – это те волонтеры, которые защищали родной край и свои города, а не те, кто кричали.

- Вы пытались выстроить что-то вроде Народного совета. Насколько это сработало?

- Мы пригласили в том числе и тех, кто ходил на митинги. Кого-то мы пригласили напрямую после встреч в районах. Собирались на днях провести первое заседание, но из-за коронавируса перенесли.

Диалога не было с людьми, это правда. Я это увидел в июле, когда объехал все 17 районов края. В некоторые по 15 лет не приезжал губернатор. В некоторых помнят только Алексея Климентьевича Черного – он руководил краем в 80-х! Это возмутительно вообще- то!

А те, кто до сих пор протестует, - они не хотят разговаривать. Ни со мной, ни друг с другом. Они настроены деструктивно. Я их всех уважаю, приглашаю к сотрудничеству, каждый день, из всех утюгов, но пока они продолжают маршировать по улицам. Я их понимаю - они за Фургала, а кто-то против центральной власти выступает. Это их право. Мирные митинги должны быть. Но есть же закон. Они должны быть согласованы.

- Ради справедливости стоит сказать, что митинги в Хабаровске они такие образцово-показательные. Нет массовых разгонов, нет задержаний.

- Один раз убрали палатки, вышел ОМОН. Сразу внимание всей либеральной общественности оказалось приковано. Спросили меня, как я прокомментирую. Я говорю: «Ну, мы же в 21 веке живем, любой может в интернете сам своими глазами все увидеть. Кто на кого нападал, как били реально омоновцев со спины, по голове, какие-то люди палками, флагами. Ну попробуйте в Америке ударить полицейского палкой или флагом, что с вами будет?» Поэтому оценил действия ОМОНа, как профессиональные, и в рамках закона. И сразу налетели - Дегтярев одобрил силовой разгон. Ну, это чудовищно! На кого рассчитана эта пропаганда?

- Вы сказали, что вы призываете к диалогу и тех людей, кто выходит на улицы, и все население Хабаровского края. Те, кто выходит на улицу, их актив в Народный совет входят? Они пришли? Готовы работать?

- Несколько человек пришли. И тут же вышли. Ждали повода и красивого заголовка: «Мы в знак протеста вышли». Хотя несколько человек осталось. Они были преданы остракизму в своей либеральной среде. Были вычеркнуты из «своих»… А я, наоборот, могу сказать, что пришли очень интересные люди. Они действительно из протестующих. Я видел их на площади.

Сейчас многие спрашивают, когда я выйду к протестующим? Я же вышел в июле. Просто они не хотели этого замечать. Потом сказали, что там были не те люди, что это были подставные. Ну, какие подставные? Несколько из них вошли в Народный совет. И они настроены на решение волнующих их вопросов.

Например, там есть предприниматель, у которого «отжимали» бизнес. Мы разобрались - уволили одного чиновника. Другая женщина занимается швейным делом. Она выдвинула очень хорошие предложения по поддержке малого и среднего бизнеса в период пандемии. Мы их дорабатываем и, наверное, будем принимать. То есть - нормальные люди. Да, они сейчас протестно настроены, но они хотят сделать что-то полезное.

Путин очень хорошо охарактеризовал хабаровчан, когда назначал меня исполняющим обязанности губернатора. Он говорил: «Там живут деятельные люди». Это слово очень точно подобрано. Потому что народ в Хабаровске, и в целом в крае, чего-то делает постоянно. Он на месте не сидит. Куда-то идет, что-то мастерит, открывает дело, что-то предлагает. Этот огромный потенциал мы и пытаемся направить в позитивное русло.

«ПРИШЛОСЬ ПОЧИСТИТЬ РУКОВОДСТВО»

- В Хабаровском крае большое количество бизнесов принадлежит людям, живущим на Сардинии, скажем. Вы с этой проблемой столкнулись? Вот надо их как-то приводить в чувство? Те же самые золотые прииски. Они же загрязняют всю округу, реки становятся мертвыми.

- Действительно, много бизнеса принадлежат или москвичам, или иностранным компаниям. Но не меньше бизнеса принадлежит хабаровчанам. Не меньше.

- Мы имеем в виду крупные, те, что на виду.

- А те, кто на виду, с ними, конечно, мы встречаемся, знакомимся. Например, взять компанию «Полиметалл». Гендиректор Виталий Несис. Мы с ним встретились и спрашиваю: «Когда будете помогать?» Он говорит: «Хоть завтра». И мы с ним подписали соглашение, где он еще 100 миллионов сверх налогов, сверх всех своих платежей выделил на медицину, на оборудование амурской больницы, на поддержку спорта. С бизнесом надо встречаться, убеждать…

У нас нет ни одного спонсора в хоккейном клубе «Амур». Можете себе представить? В СКА-Нефтяник нет, в СКА-Хабаровск нет. Почему? Мы уже выходим на соглашение и на спонсорские пакеты практически со всеми, кто работает в крае.

В СКА-Хабаровск пришел новый тренер - Сергей Юран – сразу победа над «Чертаново» 2:0. В ХК «Амур» пришлось почистить руководство. Там сейчас новый тренер, новый гендиректор, новый финдиректор, новые игроки. Клуб сразу заиграл. Он задышал. При этом прежние руководители мне доказывали, что на Дальнем Востоке хоккея не может быть. Ну, кому они это рассказывают?

И. о. Губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в эфире Радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

«ВАКЦИНА СПУТНИК-V РАБОТАЕТ. ПОДТВЕРЖДАЮ»

- Давайте про коронавирус. Как с ним обстоит в крае?

- Напряженно. Но контролируемо. За последние дни развернули еще 400 коек, при том, что все равно занято 81%. В Хабаровске вообще 90%. Детей отправили на досрочные каникулы. На месяц отправили на дистанционное обучение всех учащихся профтехучилищ. Вводим дополнительные ограничения для беременных, тех, кто старше 65 лет. Их переводим на удаленную работу. Отменили все массовые мероприятия. То есть, меры принимаем. В день регистрируются до 200 новых случаев. Причина роста понятна нам, как управленцам - увеличено количество тестов.

Из-за этого был уволен предыдущий министр здравоохранения края. Я ему две недели говорил - наращивайте количество тестов, мы должны знать реальную картину. Не говоря уже о других проблемах в здравоохранении края, ничего сделано не было. Пришлось расстаться. Теперь у нас будет новый министр здравоохранения, которого мы сейчас будем избирать по конкурсу. Было несколько кандидатур, кто подал заявки. 12 ноября заканчивается прием документов, 20 ноября назовем фамилию. Министра будет отбирать комиссия из хабаровских организаторов здравоохранения. То есть, министром здравоохранения будет местный.

- Ходят разговоры, что целый ряд губернаторов сознательно занижает статистику по заболеваемости, чтобы хорошо выглядеть в отчетности перед Москвой.

- Нас ориентирует и президент, и минздрав, и правительство на объективные данные. Я доверяю данным нашего минздрава и Роспотребнадзора, регулярно их проверяю. Повторю, ситуация очень непростая. Очень. Мы проводим рейды, совместно с полицией, с администрацией муниципалитетов, следим очень пристально за социальным дистанцированием, средствами индивидуальной защиты. Но очень многие расслабились. Это плохо заканчивается. Даже у нас в правительстве. Мой первый зам. сейчас дома, министр экономики дома, министр инвестиций дома. У них у всех положительные тесты на COVID. Министр ЖКХ переболел, вышел. Первый вице-мэр Хабаровска Шапиро, к сожалению, не перенесла. Замечательный управленец была, замечательная женщина, заболела коронавирусом и умерла. Это не миф какой-то, это реальная болезнь, страшная.

- Вокруг вас столько заболевших! А вы себя как чувствуете?

- У меня нормально. У меня хороший титр, я привился в июле-августе, в числе добровольцев, вакциной Спутник-V, чувствую себя замечательно, в безопасности работаю.

- Но у нас в редакции вы постоянно используете антисептик. Зачем? Чтобы не оказаться переносчиком?

- Это дисциплина. Я везде хожу в маске. Мы не жмём руки. Показываем личным примером. Хотя лично у меня титр антител высокий и вакцина Спутник-V работает. Подтверждаю.

- Как доброволец, расскажите, плохо себя чувствовали после укола?

- Нет. Даже не поднялась температура. Чуть-чуть тело ощутило тяжесть и все. На следующий день - в норме. И через 21 день – ревакцинация.

- А почему вы уверены, что она вам помогла? А вдруг до вас просто вирус не добирался?

- Вокруг болеет столько людей, а мы не можем избегать контактов.

- Первую волну вы пережили в Москве, вторая волна вас накрывает уже в Хабаровске. Какой опыт отсюда туда перенесли?

- В июле, когда президент меня назначил, сразу же начали перенимать опыт Москвы. К нам прилетала бригада врачей из Москвы, нам очень помог Сергей Собянин. Он прислал два самолета со средствами индивидуальной защиты. Московские врачи инструктировали наших врачей. Мы еще тогда, на завершении первой волны, очень хорошо потренировались. А сейчас хабаровские врачи уже сами готовы давать консультации. У нас в Хабаровском крае очень высококвалифицированные специалисты. Особенно это касается борьбы с COVID-19.

«ДАЛЬШЕ РЕШИТ НАРОД»

- Вы на посту уже 100 дней, уже хорошо понимаете устройство региона. Вы видите стратегию, с которой войдёте в историю Хабаровского края, свой стиль? На чем вы собираетесь делать акцент в работе? Что приведёт Хабаровск к успеху?

- Мы договорились это обсуждать с Народным советом. Я бы хотел здесь опираться на мнения людей, специалистов. Совет во многом состоит из экспертов, ветеранов производства, сельского хозяйства, хабаровской научной элиты.

Я ориентируюсь на опыт прежних начальников, перечитал все мемуары Алексея Черного, Виктора Ишаева [бывшие руководители Хабаровского края]. Они много заделов оставили. Это касается и автомобильных развязок, и транспортной доступности, и Большого Уссурийского острова, и по промышленности, и по сельскому хозяйству.

Считаю, что край должен сам себя кормить. Это задача была почти решена Алексеем Черным. При нем было 123 тысячи гектар пашни. В этом июле оставалось - 80 тысяч гектаров. Мы успели ввести за три месяца 8 тысяч. И 35 тысяч обнаружили бесхозных. Будем разбираться и доводить все показатели хотя бы до перестроечных, когда Черный завершал свое правление.

Я хочу довести обеспечение всеми продуктами населения Хабаровского края до ста процентов. Есть современные технологии для этого.

И. о. Губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев: "У меня нет задачи освобождать Фургала или осуждать Фургала. Это меня напрямую не касается." Фото: Иван МАКЕЕВ

Не меньше планов по промышленности. Очевидно, что кому-то очень выгодно, когда мы гоним кругляк за рубеж. Кому-то, но не государству. Кто-то конкретный обогащается. А люди страдают, потому что нет работы. Невысокая добавленная стоимость. Нет дохода в бюджет. Будем развивать.

- По обоим пунктам у вас есть серьезный конкурент - великий китайский бизнес. Им же это не понравится. Они будут против.

- А решение по экспорту круглого леса принято. Его принял президент. Его можно за это только поблагодарить нам, хабаровчанам. Он фактически сделал шаг понуждения местного бизнеса, который теперь обязан задуматься и вложить все свои «подушки безопасности», накопленные денежки, в создание новых производств. Но надо понимать, что это очень прибыльное дело. Доска в Европе стоит 500 евро за кубометр. А «плач Ярославны», что в Европу её везти далеко, я уже месяц слушал от наших лесозаготовителей в Хабаровске. Да, будем помогать, вести переговоры в РЖД по тарифам. Но, извините, если доска стоит 500 евро, то включите свои способности, сделайте нормальный бизнес-план, выстройте логистическую схему. Закупите оборудование, по производству досок, которые покупают европейцы.

- Вы только два пункта назвали. Что дальше?

- А полно планов. Мост на Сахалин будем строить…

- А что мост на Сахалин дает хабаровчанину ? Во-первых, он на Сахалин. Во-вторых, он далеко. В-третьих, приедут приезжие — от киргизов до турок - и все там построят. Вот как мост на Сахалин может повлиять на хабаровскую жизнь?

- Ну, начнем с того, что, конечно, может, кто-то и приедет. Но и наши будут специалисты строить. Из наших материалов. Гравий не навозишься из других регионов. То же самое касается всех механизмов и линий, начиная от энергетики и заканчивая инфраструктурой вдоль полотна. Поэтому для нас это выгодно. Это будет исторический момент - соединения материка с Сахалином. Это и большой плюс для нашей железной дороги. Штаб дальневосточной железной дороги - в Хабаровске, они платят налоги в Хабаровске. И они, чтоб вы представляли, главный налогоплательщик края! Чем больше грузов, тем больше денег.

Это как раз и показывает, что транспорт может стать одним из локомотивов краевой экономики. И не только железная дорога - водный транспорт, морской, речной, воздушный. У нас замечательная авиакомпания «Хабаровские авиалинии». И уже готова программа её развития. В неё входит и обновление флота, и обновление маршрутов.

- Вы уверены, что мост будет построен?

- Уверен. То же самое касается статуса Хабаровска. Вот многие тут заволновались, когда я сказал, что уверен - Хабаровск будет городом-миллионником, это неизбежный исторический процесс. Сейчас население города - 650 тысяч. Всё зависит от наших управленческих способностей и готовности развиваться. Я считаю, нужно приближать момент, когда Хабаровск будет миллионником. А как это можно сделать? Индустриальным строительством. Чем мы сейчас и занимаемся. Приглашаем крупнейших строителей, проводим совещания по расчистке земли, общаемся с администрацией Хабаровска, с которой воевали прежние начальники. Зачем воевать с руководителями администрации?

- Это красивый обычай.

- Но людям-то что хорошего, когда тормозится развитие, когда замораживаются крупные совместные проекты? Например - горнолыжный комплекс в пригороде. Он просто встал из-за конфликта мэра и губернатора. Это не государственный подход. Государственный подход, когда работаем в интересах людей, совместно, без оглядки на партбилет в кармане и личные политические амбиции.

- Слушаем вас, Михаил Владимирович, планы наполеоновские. И по бизнесу, и по здоровью, и по развитию региона. Но вы же временно исполняющий обязанности? В сентябре 2021 года будут выборы.

- А у меня задача такая - за этот год заложить такой фундамент, чтобы его никто не разрушил! И чтобы этот фундамент стал со мной или без меня, но такой взлетной полосой для Хабаровского края. Край давно это заслужил!

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