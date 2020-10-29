Бывшая девушка теннисиста Зверева обвинила его в домашнем насилии

Александр Зверев – восходящая звезда мирового тенниса. Он выступает за Германию, именно туда в свое время уехали из СССР родители спортсмена Фото: EAST NEWS

Скандал с русским акцентом разразился в теннисе. Россиянка Ольга Шарыпова, бывшая девушка теннисиста Александра Зверева, заявила о том, что он проявлял к ней акты насилия – пытался задушить и ударил головой об стену. Откровения Шарыповой совпали с другим событием в жизни Зверева – другая бывшая подруга теннисиста немка Бернда Патеа, с которой он недавно расстался, заявила, что беременна, а отцом ребенка является Александр. Сам Зверев пока молчит, но в век всеобщей толерантности его карьера находится под угрозой.

«Он ударил меня головой о стену»

23-летний Александр Зверев – восходящая звезда мирового тенниса. Он выступает за Германию, именно туда в свое время уехали из СССР родители спортсмена. Его отец и брат – тоже известные теннисисты. Но Александр Зверев-младший может добиться намного большего. Или мог – кажется, его бывшие девушки решили уничтожить его карьеру.

Обвинения Ольги Шарыповой звучат серьезно. Сначала она в соцсетях написала о домашнем насилии, но обошлась без имен.

«Первыи раз это случилось в начале отношении , была ссора и меня ударили головои об стену с такои силои , что я села на пол», - утверждает Шарыпова. А потом описала еще один случай. «В августе прошлого года я побитая выбежала из гостиницы босиком. Я стояла на улице Нью-И орка и не знала куда мне идти и что делать. Меня пытались задушить подушкои , ударили головои об стену, скручивали руки и в тот момент я действительно боялась за свою жизнь», - писала подруга теннисиста.

Даже при том, что Шарыпова не написала имени бойфренда, все поняли, что скорее всего речь идет об Александре Звереве – они встречались несколько лет, и их привыкли видеть вместе. Позже Ольга подтвердила в интервью «Чемпионату», что речь идет о знаменитом теннисисте.

Зверев будет отцом, но уже бросил мать ребенка

Буквально за несколько часов до этого следующая девушка Зверева рассказала, что беременна от него. С немкой Брендой Патеа Александр расстался в августе. А сейчас 27-летняя модель рассказала в интервью немецкому изданию «Бильд», что находится на пятом месяце беременности и отец ребенка – известный теннисист. При этом женщина утверждает, что не собирается требовать алиментов и вполне может воспитать ребенка одна. Но ситуация для Зверева очень неприятная. Тем более сейчас, когда звучат другие обвинения.

Карьера под угрозой?

Чего хочет Ольга Шарыпова – тоже непонятно. Она признается, что свидетелей домашнего насилия не было. Но есть переписка с другом, который выручал ее из этой ситуации. В тоже время девушка утверждает, что не требует со своего бывшего бойфренда денег, и просто хочет, чтобы мир узнал правду.

Но эта правда дорого может обойтись Александру Звереву. В свои 23 года он достиг больших успехов в теннисе и заработал 22,5 млн долларов призовых. Двойной удар по имиджу может обрушить его карьеру – в Германии очень серьезно относятся к подобного рода обвинениям.

КОГО ЕЩЕ ИЗ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ ОБВИНЯЛИ В АБЬЮЗЕ

В истории спорта было немало обвинений атлетов в домашнем насилии. Случались настоящие трагедии, даже убийства. Но среди российских спортсменов на слуху было два случая – оба с хоккеистами, выступавшими в НХЛ.

Вратарь Семен Варламов в 2013 году был арестован полицией по обвинению в похищении человека. Их выдвинула модель Евгения Вавринюк, с которой встречался хоккеист. «Семен много пил и вел себя неадекватно», - заявляла модель. И рассказывала, как Варламов скручивал ей руки и пинал ногой в грудь.

Болельщики не поверили обвинениям, а голкипер скоро был выпущен на свободу. А потом прокуратура и вовсе сняла с него обвинения. Так что из этой истории хоккеисту удалось выпутаться, и его карьера не пострадала. Другой пример не столь удачный.

Защитника Вячеслава Войнова в насилии обвинила жена Марта, и в 2014 году он был взят под стражу. В ходе разбирательства выяснилось, что хоккеист во время ссоры толкнул супругу и та ударилось головой телевизор. В суде Марта отказалась давать показания и писать заявление, но основываясь на свидетельстве соцработника Войнов был приговрен к 3 месяцам тюрьмы, а клуб НХЛ «Лос-Анжелес Кингз» заморозил контракт.

С тех пор в семье Войновых родилось еще две детей, а 2018 году суд Верховный суд Лос-Анджелеса снял с хоккеиста все обвинения в домашнем насилии. Но карьера в НХЛ уже пошла под откос, и талантливый защитник, олимпийский чемпион, так и не смог вернуться в заокеанскую лигу.