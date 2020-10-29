Подругу-предательницу вдовы Алексея Баталова жестоко избили

Вдова Алексея Баталова Гитана Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В Мосве избили Наталью Дрожжину. Вдова Алексея Баталова считала ее своей подругой. А потом Гитана Леонтенко обвинила актрису и ее мужа Михаила Цивина в том, что они обманом втерлись в доверие к ней. В результате 85-летняя пенсионерка подписывала документы, отдавала крупные суммы денег якобы на памятник знаменитому супругу и лишилась квартир.

Михаила Цивина и Наталью Дрожжину обвинили в мошенничестве с наследством заслуженного артиста России Алексея Баталова. 29 октября Дрожжина и Цивин были готовы вернуть вдове актера Гитане Леонтенко, с которой дружили долгие годы, и его дочке Маше все имущество. Однако женщины не захотели с ними встречаться.

Адвокат Анатолий Кучерена недоумевает. "Если бы семье Баталова надо было добиться возвращения всего того, что у них якобы обманом забрали, то почему они отказались прийти на встречу, назначенную им в студии Никиты Михалкова?", - задался он вопросом в передаче "Прямой эфир".

После чего огорошил Андрея Малахова: "В подъезде собственного дома актриса Наталья Дрожжина была жестоко избита неизвестными". Теперь Цивин боится выходить из дома. "Весь подъезд оцеплен неизвестными людьми, которые их проклинают", - добавил защитник.

В подъезде собственного дома актриса Наталья Дрожжина была жестоко избита неизвестными

Ранее адвокат Павел Астахов говорил, что сумма нанесенного ущерба семье Баталова составила порядка 36 миллионов рублей. На имущество Дрожжиной и Цивина наложен арест. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Cупругам запрещено общаться с кем бы то ни было, кроме адвоката. Нельзя писать также записки, письма, пользоваться телефоном.

Телеведущий Владимир Березин - один из немногих, кто не спешит поддерживать обвинения против Дрожжиной и Цивина. "Наташа с Мишей часто защищали артистов, многие из которых остались за чертой бедности. Я помню, как Цивин даже вступил в драку с кем-то, когда обсуждалась проблема Баталова, сосед хотел отобрать часть его участка. Они с Натальей помогали народному артисту разобраться с этим вопросом. Тогда почему-то никто не поинтересовался, с чего это вдруг Цивин защищает права Баталова. Ни у кого не возникало никаких сомнений… По рассказам Цивина и Дрожжиной, у них никого нет, им даже свое нажитое имущество некому оставить. Зачем бы они стали влезать в такие дела?", - цитирует его Собеседник.Ru.

Напомним, вдова Гетана Леонтенко и ее дочка Маша - инвалид-колясочник - обвинили Наталью Дрожжину и Михаила Цивина в том, что они якобы переписали на себя две квартиры, которые принадлежали по наследству ей и Маше, а также дочкину долю в той квартире, где они сейчас живут. Также вдова утверждает, что со счетов пропали деньги - порядка 100 тысяч долларов. А из квартиры - переписка мамы Алексея Баталова с поэтессой Анной Ахматовой. В молодости женщины были подругами. Эти документы, как предполагают некоторые знакомые, могут быть выставлены на аукционе. "Дрожжина и Цивин так использовали момент. Всех оттеснили, я подписывала, не глядя, какие-то бумаги. Машу сделали своей подопечной. Маша лишена квартиры. Я боюсь, как она будет жить, когда я уйду", - говорила Гитана Аркадьевна.