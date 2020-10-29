Теракты во Франции: трое погибших в Ницце, нападения на прохожих в Авиньоне и Лионе

Теракты во Франции: трое погибших в Ницце, нападения на прохожих в Париже и Леоне Фото: REUTERS

В четверг, 29 октября, во Франции произошла серия терактов. В результате нападения неизвестного с ножом около собора Нотр-Дам во французском городе Ницце погибли три человека, при этом одна женщина была обезглавлена, несколько получили ранения.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил о задержании злоумышленника. По его словам, нападавший ранен, и находится в очень тяжелом состоянии. Кроме того, он назвал нападавшего радикализированным мусульманином, а сам инцидент - «исламским фашизмом».

В результате нападения неизвестного с ножом около собора Нотр-Дам во французском городе Ницце погибли три человека Фото: REUTERS

Примерно в это же время во французском Лионе задержали вооруженного ножом человека, который планировал совершить новое нападение. Мужчину 26 лет с ножом задержали на остановке в центре города, когда тот готовился зайти в трамвай. В правоохранительных органах заявили, что он сказал о голосах, которые приказывали ему убивать.

Личности всех нападавших установлены Фото: REUTERS

Еще одно нападение произошло во французском Авиньоне, где мужчина с ножом, выкрикивая исламские лозунги, напал на правоохранителей. При задержании он был застрелен.

Следите за тем, что происходит во Франции, в нашей онлайн-трансляции: