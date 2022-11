В России 23-24 октября прошла Первая конференция по No-code разработке

Организатором и главным хедлайнером конференции была Анна Радзиевская, основательница школы по обучению разработке без кода Code Breakers и главное лицо российского ноукода. Спикерами конференции стали основатели ТОП-10 No-code платформ в мире, а партнерами - крупнейшие российские IT- компании. Основная задача конференции была познакомить российский рынок с новой технологией создания IT-продуктов без использования программирования - No-code, осветить, какие продукты можно создавать при помощи таких инструментов, рассказать про кейсы внедрения и возможности для бизнеса.

No-code - это способ создания IT-продуктов без написания кода при помощи специальных No-code платформ. Принцип их работы, как у визуальных конструкторов, в которых пользователь взаимодействует с элементами интерфейса, а в это время за него пишется код, но он его не видит и не работает с ним. Такой способ разработки продуктов стоит в 5-20 раз дешевле и в 3-10 раз быстрее классической разработки, что является неоспоримым преимуществом для любого бизнеса. При помощи No-code платформ можно разрабатывать широкий спектр продуктов: мобильные и веб-приложения, сайты, игры, CRM, чат-ботов, системы автоматизации и решать другие задачи, для которых раньше понадобилась бы классическая разработка.

Конференция стала первым событием в сфере разработки продуктов в России и СНГ, которая освещала бы тему No-code и его применения в современных методах разработки. Для многих участников конференции стало революционным известие, что не нужно писать классический код, чтобы создать IT-приложение. Для этого достаточно подобрать подходящие для собственного проекта элементы и платформу.

Всего за 2 дня на конференции выступило более 30 спикеров представителей топовых No-code платформ и экспертов. Гостями конференции стали владельцы крупного, среднего и мелкого бизнеса, продукт-менеджеры, digital-маркетологи и IT-специалисты таких компаний, как Сбер, Яндекс, Самокат, HSEinc, Сбер Маркет, Legion Farm, SkillFactory, Skillbox и др. Всего в конференции приняло участие 20170 человек, что подтверждает высокий интерес к ноукод-разработке.

Открывала конференцию организатор и ведущая Анна Радзиевская - основательница первой школы по обучению No-code в России - Code Breakers, с докладом “Методика разработки комплексных IT-продуктов без кода на примере AirBnb”. В докладе Анна осветила свою авторскую методику No-code разработки, где по шагам рассказала, как создать продукт с маркетплейсной моделью, не используя классический код. Анна показала это на примере известной компании Airbnb, объяснив пошаговую методику и план реализации, а также показала полный стек ноукод-инструментов и интеграцию платежных систем. Доклад Анны получил высокую оценку - для участников конференции стало революционным известие, что такие сложные проекты можно создавать без применения дорогого классического программирования.

После доклада Анны Радзиевской выступили спикеры-основатели ТОП-10 мировых No-Code платформ, а также игроки российского рынка. Для иностранных основателей данное мероприятие было первым выступлением на Российском рынке. На конференции выступило более 30 спикеров, имена некоторых из них:

- Emmanuel Straschnov, Co-founder at Bubble.io (мощная облачная платформа для разработки веб-приложения без программирования. США)

- Arun Saigal, Co-founder & CEO at Thunkable (No-Code платформа для создания кросс-платформенных приложений. США)

- David Siegel, Co-founder and CEO at Glide Apps (Сервис для разработки мобильных приложений. На платформе можно сделать приложения для обучения, планирования и других задач. Израиль)

- David Adkin, Co-founder & CEO at Adalo (Adalo — no-code платформа для создания нативных мобильных и веб-приложений, а также платёжных систем. США)

- Jiaqi Pan, CEO at Landbot (онлайн-сервис для создания чат-ботов без помощи разработчиков. Испания)

В своих выступлениях они продемонстрировали возможности No-code инструментов на конкретных примерах. Многие из этих кейсов были новшеством для российского рынка - это помогло в дальнейшем российским компаниям вдохновиться и применить No-code в бизнесе.

Фото с интервью Анны Радзиевской с Эммануэлем Страшновым (Основателем Bubble.io), Дэвидом Шигелем (основатель Glide), Дэвидом Адкином (основателем Adalo)

Доклады, которые получили наибольший отклик от участников конференции:

• “Методика разработка комплексных IT продуктов без кода на примере AirBnb” - Анна Радзиевская, Founder Code Breakers

• “How Bubble can help businesses create web apps without code” - Emmanuel Straschnov, Co-founder at Bubble.io

• “Glide as a powerful tool for PWA building” - David Adkin, Co-founder & CEO at Adalo

• “Как быстро запустить продукт без разработки на No-code решениях за 990 руб. Кейс – Сервис доставки для пиццерии” - Павел Стенюшин, CMO Albato

• “How customer experience can help no-code makers succeed” - Jiaqi Pan, основатель Landbot

• “Как автоматизировать процессы управления командами через чат-ботов” - Роман Горобченко, основатель Chatforma

• “Как инвесторы относятся к стартапам на No-code” - Денис Калышкин, Principal at I2BF Global Ventures

Партнерами конференции выступили крупнейшие российские и иностранные компании в сфере IT и No-code разработки. Среди них:

• фонд “Сколково” - российская научно-техническая организация развития предпринимательства, «Российская Кремниевая долина» https://sk.ru/

• Нетология - крупная российская платформа онлайн-образования в сфере IT. Входит в IT-холдинг Talent Tech

• Reg.ru - лидер среди российских регистраторов доменных имён и хостинг-провайдеров

• Directual - российская No-code платформа визуального программирования, на которой можно быстро создавать сложную программную логику (back-end) для веб-приложений, мобильных приложений

• Albato - сервис, который помогает интегрировать между собой системы CRM, аналитики, мессенджеры и другие приложения без обращения к разработчикам

• Mate (ex IntegroMat) - чешская No-Code платформа для проектирования, создания и автоматизации разнообразных процессов - от стандартных рабочих задач до сложных приложений и систем - без навыков кодирования

• Thunkable - американская No-Code платформа для создания кросс-платформенных приложений

Первая в России No-Code конференция стала заметным событием в IT-сфере и послужила важным вкладом в рынок разработки продуктов в России и СНГ. Это объясняется тем, что инструменты No-Code универсальны - созданные приложения, сайты, CRM систему или чат-бота можно применить в любой сфере - от салонов красоты до IT-инфраструктуры крупных корпораций. Особенно популярной No-Code разработка стала в создании мобильных и веб-приложений во время пандемии COVID-19 - создать и запустить мобильное приложение и вывести бизнес в онлайн-сферу на ноукод-инструментах занимает 1-2 недели. Это помогло многим мелким и средним бизнесам быстро перестроиться и выйти в онлайн без дорогостоящей и долгой разработки.