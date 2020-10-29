МегаФон займется освоением космоса

В труднодоступных и малозаселенных районах расходы на прокладку оптоволоконных кабелей уже сопоставимы с вложениями в спутниковые системы Фото: Shutterstock

МегаФон займется разработкой космических технологий: в ближайшие два года мобильный оператор направит 6 млрд. рублей на исследования и испытания спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных. С 16 ноября эту работу начнет «Мегафон 1440» - дочерняя компания, в которую вошла команда молодых амбициозных разработчиков под руководством Алексея Шелобкова, управляющего директора российской технологической компании YADRO.

Разработка систем низкоорбитальной спутниковой связи – очень перспективное направление. Около 35% территории России покрыто наземной связью. В труднодоступных и малозаселенных районах расходы на прокладку оптоволоконных кабелей уже сопоставимы с вложениями в спутниковые системы. Соединив вместе преимущества наземных и спутниковых телекоммуникаций, разработчики получат универсальную сеть для всех поколений связи – нынешних и будущих.

- Наша цель – перенести опыт и подходы технологической индустрии в аэрокосмическую отрасль, - рассказывает Алексей Шелобков. - За два года нам предстоит решить сразу несколько задач. Во-первых, экономическую. Мы нацелены разработать такую модель, которая позволит сделать использование низкоорбитальных спутников для передачи данных рентабельным. Для этого сфокусируемся на сокращении стоимости производства спутников и наземного оборудования. Во-вторых, мы намерены привлечь к проекту широкий пул экспертов и инвест-партнеров. Цель, которую мы ставим перед собой, – достаточно абмициозная, достичь ее планируем за счет привлечения в проект лучших умов из разных сфер. Наконец, третья задача – протестировать новые технологии в реальных условиях. Первые орбитальные миссии спутников от «МегаФон 1440» мы рассчитываем совершить уже на горизонте пяти лет.

Название компании «МегаФон 1440», кстати, появилось не случайно: это дань уважения первопроходцам космоса. Ровно 1440 оборотов вокруг нашей планеты сделал первый искусственный спутник - космический аппарат «Спутник-1». Как и их предшественники, команда «МегаФон 1440» намерена пойти революционным путем и создать новые технологии, которые до них еще никто не использовал ни на отечественном, ни на мировом рынке телекоммуникаций.

- Мы уверены, что за гибридными орбитально-наземными телекоммуникационными сетями – будущее, – комментирует генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. – Такие сети смогут дать высокоскоростную связь по всей территории России вне зависимости от удаленности до абонента или рельефа местности. Это делает их сверхвостребованными не только для развития в дальних областях страны, но и в части применения новых поколений связи. Появление этой технологии позволит предоставлять услуги высокоскоростной связи не только в России, но и по всему миру. Мы уже лидеры по покрытию и скорости на земле, мы прокладываем арктический канал между Европой и Азией под водой, мы готовы сделать шаг в космос».

КСТАТИ

Первые на земле и под водой

МегаФон уже не раз предлагал новаторские решения: компания первой в нашей стране предоставила своим клиентам возможность пользоваться технологиями 3G и 4G. Кроме того, МегаФон четвёртый год подряд получает награду Speedtest Awards by Ookla за самый быстрый интернет в России. Один и самых масштабных проектов компании — прокладка по дну моря арктического канала связи между Европой и Азией.