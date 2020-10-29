Лукашенко уволил начальника МВД — к чему это приведет

Отстранение ключевого министра, главы партии войны в окружении президента, кардинально меняет расклад сил на олимпе белорусской власти. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Отстранение ключевого министра, главы партии войны в окружении президента, кардинально меняет расклад сил на олимпе белорусской власти. Если раньше силовики продавливали тактику силового решения практически всех социальных вопросов во время протестов, то теперь, видимо, Лукашенко понял, что нужно что-то менять. Теперь усиливается партия мира, которую по распространенному в Минске убеждению возглавляет КГБ. Именно белорусские чекисты советовали Лукашенко не применять к протестующим избыточную силу и тем самым не подогревать протест.

Кроме того, страдала международная репутация Белоруссии и, видимо, Лукашенко понял, что вести переговоры и с западом, и с востоком все равно придется, поэтому пора «припудрить» испорченную репутацию властей. Караев будет отправлен в Гродно, в столицу забастовочного движения, в котором еще можно применить старые приемы. Хотя, как утверждают местные рабочие, именно жестокость ОМОНовцев, которые с помощью резиновых палок заставляли сотрудников «Азота» идти на работу, не сократило, а наоборот продлило забастовку градообразующего предприятия. В ближайшие выходные, когда, по местной традиции, в Минске снова, видимо, начнутся уличные протесты, станет понятно, как смена министра повлияет на действия властей. Как ведет себя партия войны, мы знаем. Как будет действовать партия мира по-белорусски, посмотрим.

По утечкам из администрации президента, уже в скором будущем возможны показательные судебные процессы над силовиками, которые допустили излишнюю жестокость к демонстрантам. Уже сейчас идут тайные допросы в прокуратуре. Хотя Караев предупреждал Лукашенко, что уголовное преследование силовиков может деморализовать ОМОН, но возобладала другая точка зрения, несколько «стрелочников» - необременительная жертва для власти. Взамен Лукашенко получает очень много - всебелорусское ощущение справедливости.

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