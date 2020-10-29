Продление налоговой отсрочки для малого и среднего бизнеса в России в 2020 году

Власти готовы продлить налоговую отсрочку для малого и среднего бизнеса еще на 3 месяца в 2020 году. Фото: Shutterstock

Власти готовы продлить налоговую отсрочку для малого и среднего бизнеса еще на 3 месяца в 2020 году. Напомним, вводили ее в связи с ущербом, который нанес экономики и бизнесу коронавирус. «Комсомольская правда» разбиралась в деталях нововведения.

КОГО КАСАЕТСЯ ОТСРОЧКА?

В апреле 2020 года, когда было объявлено об отсрочке, чтобы не платить налоги, надо было входить в реестр малого и среднего бизнеса и представлять одну из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Но сейчас, судя по всему, это изменится.

В четверг 29 октября президент страны Владимир Путин выступал на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет». Там он заявил, что в целом предпринятые правительством меры поддержки бизнеса оказались эффективными. Но при этом «не все компании пострадавших отраслей имели объективную возможность восстановить свое прежнее положение».

- Для таких компаний предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам еще на 3 месяца. Также уже принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса, - заявил Путин.

ЧТО ДАЕТ ОТСРОЧКА?

Она дает право перенести срок уплаты всех налогов, кроме НДС, на более поздний срок. Изначально объявлялась 3-месячная отсрочка для обязательных выплат за первый квартал, затем ее продлили еще на полгода.

Кроме того, отсрочка действует и на платежи в страховые фонды: пенсионный, фонд социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования.

При этом речь идет именно об отсрочке, то есть рано или поздно заплатить налоги и прочие отчисления все-таки придется.

БУДУТ ЛИ ПРОВЕРКИ БИЗНЕСА?

Об этом президент сказал отдельно. До конца года действует мораторий на проверки предприятий малого и среднего бизнеса. Владимир Путин предложил продлить этот запрет на весь 2021 год.

- Тем самым мы снижаем и административную, и налоговую нагрузку на десятки тысяч компаний, в которых заняты миллионы наших граждан, - отметил он.