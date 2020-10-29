Главный пульмонолог России назвал четыре лекарства, которые помогают при тяжелом коронавирусе

У подавляющего большинства инфицированных коронавирусом иммунная система естественным образом сама преодолевает инфекцию и человек выздоравливает Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель клиники пульмонологии Федерального научно-клинического центра ФМБА Александр Аверьянов рассказал, что существует два варианта течения Covid-19.

1. Выздоравливают сами, что бы ни принимали

У подавляющего большинства инфицированных коронавирусом (80%) иммунная система естественным образом сама преодолевает инфекцию и человек выздоравливает. Врач отмечает, что, какой бы препарат не был назначен этой категории больных, «больной все равно выздоровеет». Именно этим феноменом объясняется все то разнообразие препаратов для лечения ковида, которое можно увидеть в медицинских протоколах.

2. Иммунная система убивает пациента

Примерно у 20% с COVID-19 развивается чрезмерный ответ иммунной системы на инфекцию, когда иммунная система начинает работать против собственного организма. Это явление медики называют цитокиновым штормом, который вызывает стремительно прогрессирующее поражение легких.

Тяжелый сценарий течения болезни эксперт связывает с наличием генетических маркеров (генетической предрасположенностью). Исследование этого феномена - одна из задач, которая сейчас должна ставиться в России, отметил Александр Аверьянов.

Фарипиравир и Ремдесивир не помогают

По словам Александра Аверьянова, среди препаратов, рекомендованных для борьбы с вирусом SARS-CoV-2, нет ни одного, который бы сработал также эффективно, как работают, например, противогриппозные препараты при гриппе, или так, как работают антибиотики при бактериальной инфекции.

Эксперт отдельно остановился на препарате Фарипиравир, который сейчас стали бесплатно выдавать тем, кто лечится на дому.

- Возможно, кому-то он (фавипиравир) и помогает, - сказал Александр Аверьянов, - Я консультирую больных, которые лечатся в системе Центральной клинической больницы управделами президента и эти пациенты с первого дня имели доступ к этому препарату и принимали его. И вот тот сценарий - 20% неблагоприятного течения заболевания – они все принимали Фавипиравир. И они все равно спрогрессировали до ОРДС (острого респираторного дистресс синдрома) и часть из этих больных погибла.

Также врач привел данные исследования ученых из Дании, согласно которым препарат Ремдесивир не влияет на летальность пациентов, а это самая главная задача для препарата – вылечивать и спасать жизни. Применение плазмы реконвалисцентов (выделяется из крови доноров, переболевших ковидом) – не дает никакой разницы в летальности по сравнению с применением обычной свежезамороженной плазмы.

- На сегодняшний день у нас нет ни одного препарата для лечения COVID-19, направленного против самого коронавируса SARS-CoV-2, в эффективности которого мы могли бы быть абсолютно уверены, - заключил доктор Аверьянов.

Надеемся на стволовые клетки и и помощь буренок

Среди лекарств противовоспалительного действия, а также направленных на профилактику осложнений после ковида, пульмонолог назвал в числе работающих для половины больных - кортикостеройды. Некоторые надежды есть на применение плазмообменных технологий, как и на применение стволовых клеток (выделенные из клеток пуповинной крови).

Действительно работают моноклональные антитела к SARS-CoV-2, которыми лечили президента США Дональда Трампа. Они снижают вирусную нагрузку, болезнь проходит мягче, но не понятно, влияют ли они на ключевой показатель эффективности препаратов – на летальность. Скорее всего, делает предположение эксперт, такого влияния не происходит.

Среди своих наработок медик назвал успешным применение ингаляционного сурфактанта (природный препарат, получаемый из легких крупного рогатого скота) у больных на кислородной терапии. Больные реже умирали, им меньше требовался переход на ИВЛ. Исследование применения препарата ведется сейчас в Сеченовском университете и Центре имени Алмазова. Как отметил эксперт, есть надежда, что препарат сможет защитить легкие от дальнейшего повреждения у больных с тяжелой дыхательной недостаточностью.