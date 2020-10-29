Автор «Мечети Парижской богоматери» - о терактах во Франции: В ответ на резню надо тысячами высылать радикалов

Поток исламских радикалов, что текут на Запад, повоевав на Ближнем и Востоке и в Северной Африке, уже подмял под себя Францию Фото: REUTERS

После трагедии с убийством французского учителя, в Ницце в римско-каталической базилике Нотр-Дам исламский экстремист зарезал троих и нескольких ранил.

«КП» обратилась к писателю Елене Чудиновой, роман которой «Мечеть Парижской богоматери», вышедший 15 лет назад, считают пророческим, поскольку многое в нем уже сбывается...

ИНСТИНКТ САМОСОХРАНЕНИЯ

- В вашей антиутопии власть во Франции к 2048 году захватили исламисты — но ощущение, что это произойдет раньше.

- 2048-й год — это символ. Это перекличка с Оруэллом. Который обозначал, что коммунистическая опасность ушла — но пришла новая. И я перевернула эту цифру.

- Поток исламских радикалов, что текут на Запад, повоевав на Ближнем и Востоке и в Северной Африке, уже подмял под себя Европу?

- Похоже на то. Я хотела скорее напугать, чем предречь. Понадеемся на инстинкты самосохранения. С интересом наблюдаю сопротивление в Чехии, Словакии, Словении, Венгрии, где не побоялись быть нетолерантными. В 2010-м году я представляла Россию на форуме в Шарантоне, где была тысяча делегатов со всех европейских стран. Где выступал вице-президент Швейцарской народной партии Оскар Фрейзингер, инициировавший запрет на новые минареты в Швейцарии. Встретились люди, которые действуют. Но мы видим общественное сопротивление при властном бессилии.

- «Христианская» Франция сейчас противостоит «исламской» Турции — хотя по конституции оба государства светские и оба члены НАТО?

- Турция взяла курс на возрождение Османской империи. А что такое эта империя — это Царство Каина. В Османской империи по закону Фатиха пришедший к власти наследник убивал всех своих братьев на законных основаниях. Полный антипод христианской цивилизации. Наша религия Каинов грех выставляет как один из главных.

Когда Святая София перестала быть музеем и стала мечетью, этот ход был направлен на возрождение Османской империи вместо той Турции, которую Ататюрк вернул в человеческое состояние.

Роман писательницы Елены Чудиновой считают пророческим Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Никто громко не возмутился?

- Ватикан выразил глубочайшее сожаление. Но светские власти безмолвствовали. Вот что страшно. Османская империя была флагманом исламского экстремизма. Ее армия стояла у ворот Вены в 16 веке — Европа забыла?

ДВА МИРА

- В Европе резко обостряется противостояние двух миров ?

- Безусловно. Убийца французского учителя Пати, чеченский юноша, был принят Францией из милости, без всяких прав на то. Принятый из милости он делает выбор: либо оставаться на исторической родине, либо свои чувства соотнести с нравами благодетелей, и с теми благами которые они ему предоставляют. Третьего не дано.

- Если беженец не принимает рамки, в которых ему дают убежище, он его не получает?

- Можно сказать и так. Дело не в издевательстве над религией — а в падении цивилизационного кода.

- Цивилизационные коды совпасть не могут?

- Нет, не могут.

В римско-каталической базилике Нотр-Дам исламский экстремист зарезал троих и нескольких ранил Фото: REUTERS

- Исход трагичен?

- В Российской империи конфликтов между представителями разных конфессий не было. После 1917 года межнациональная и межконфессиональная политика стал иной. Но мы владеем ключом историческим, ключом от мирного сосуществования

- Это ключ можем предложить остальным европейцам?

- Ситуация иная. У нас ислам был не за морем, как у французов или британцев. У нас он был на периферии страны, за отдельными исключениями. При том это было взаимосообщающееся пространство. Без угнетения. Религиозных конфликтов в истории России не было, за исключением мелких эпизодов.

- Европа уроки воспримет?

- У них все по-другому. У них сейчас ислам не на периферии - как было при колониальных империях. И вся их болтовня про то, что еще больше карикатур они направят в школы, меня возмутила. Они обязуются каждому учителю приставить охрану?

Действовать надо так: как только происходит трагический эпизод — высылаются из страны тысячи радикалов.

- Куда?

- Куда угодно. Полиция все знает. Списки радикалов есть. Но у нее руки связаны — как в Америке по отношению к BLM. Высылка бы подействовала. А неприменение жесткой силы в ответ на резню — глупо и опасно.

- Если французы не начнут высылать радикалов — кровь будет литься дальше?

- Конечно. Отрезание голов — это башибузукский символ. А вспомним Ниццу, где людей наматывали на колеса грузовика. А теракт в Шарли Эбдо? Это же была первая обкатка квалифицированного городского боя. Там уже была дорогостоящая боевая сила, проходившая спецобучение. Но вещи своими именами не называли — боялись сказать «мы против террора».

- Эта боязнь ведет к печальной развязке?

- Убийство отца Жака Амеля (84-летнему священнику перерезали горло во время мессы в июле 2016-го- ред.)— это жест чудовищный. Был потрясен весь Руан, вся Франция. Он карикатур не рисовал. Потом был подожжен орган, собор.

Святая София перестала быть музеем и стала мечетью, этот ход был направлен на возрождение Османской империи Фото: REUTERS

ОПОЗДАЛИ ЛИ НЕТ?

- Руководство Франции объявило войну насилию с религиозным подтекстом— не запоздало?

- Это никогда не поздно. Но нужна решительность

- Макрон ее проявляет?

- Недостаточно, но и на том спасибо.

- Поддержка России им нужна?

- Вся Европа, все страны христианского генезиса — этот система сообщающихся сосудов. Когда у соседа плохо — аукнется всем. Для преодоления пути безумия, по которому все идет, надо возрождать Священный союз, установленный русскими императорами.

- Два века назад?

- Да. Но вспомните формулировку: христианин не воюет с христианином. Если бы 19 век ей следовал, мы бы сейчас уже справились с бедами на всей планете. Человечество жило бы иначе. Именно христианская цивилизация дала все современное развитие человечеству. Если б не воевали друг с другом - жили бы в хорошем мире. Голод и болезни были бы побеждены везде.

В Европе резко обостряется противостояние двух миров Фото: REUTERS

- Противостояние двух членов НАТО Франции и Турции чем может закончиться?

- Вопрос о членстве Турции в НАТО был безумием. Объединяться должны только страны христианского генезиса.

- Этого нет в документах северо-атлантического альянса.

- Это и есть самоубийство Европы. Этот генезис — главное, что нас объединяет.

- Франция может поставить вопрос об исключении Турции из альянса из-за нетерпимости Анкары, из-за того, что она поддерживает тех, кто режет головы — в 21 веке?

- Понадеемся на это. На каждого разумного человека что в России, что во Франции приходится 10 людей, в разум не вошедших. Разве после превращения храма Святой Софии в мечеть наши туристы перестали ездить в Стамбул или на турецкие курорты? Экономических санкций должно желать не только правительство. Нам нанесли чудовищное оскорбление. Все забыли, что генерал Юденич перед февральским переворотом 1917-го стоял у ворот Константинополя, а адмирал Колчак шел к нему с моря. Мы бы сегодня слышали перезвон колоколов Святой Софии. Ататюрк сделал его музеем — это был компромисс для всех. А когда убивали генералов-ататюркистов, мы смолчали. А ведь они стояли за то, чтобы и их страна была светской, нормальной. Для Турции это было бы благом.

К делам ненависти нельзя обращаться с языком любви.

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