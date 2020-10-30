«ЧУМА! Вторая волна»: на IVI стартует второй сезон главного карантинного проекта года

Алина Алексеева. Кадр из фильма

Во втором сезоне главного карантинного проекта года запланирован показ 8-ми серий. В его разработке поучаствовали более 3000 пользователей IVI: с учетом пожеланий зрителей были добавлены новые персонажи и даже изменены главные линии в сценарии. Новые эпизоды будут выходить на платформе уже на следующий день после съемок.

Игорь Ознобихин. Кадр из фильма

К актерскому составу первого сезона присоединятся новые звезды: Кирилл Нагиев («Марафон желаний», «Холоп»), Алина Алексеева («Оптимисты», «Ольга»), Дмитрий Колчин («Большая игра», «Новогодний переполох») и другие.

Зоя Бербер и Дмитрий Нагиев. Кадр из фильма

При работе над сценарием нового сезона «ЧУМЫ!» создатели учитывали и мнение поклонников проекта. Как показал проведенный IVI опрос, более 96% зрителей первого сезона с нетерпением ждут его продолжения. При этом зрители отмечали, что в новом сезоне хотели бы увидеть жену Палача (Денис Привалов) и нового парня Марты (Зоя Бербер). Кроме того, треть зрителей посчитала, что Уильяму стоит найти себе новую возлюбленную.

Авторы комедийного проекта сделали все, чтобы вторая волна карантина в средневековом Нищбурге оказалась не только остроумной, но и неожиданной. Зрителей ждет высокий юмористический градус, помноженный на актуальность сюжета. Так, Уильям (Вячеслав Чепурченко) будет разрываться между двумя девушками, а Барон (Максим Лагашкин) столкнется с необходимостью принимать в замке дальнюю родственницу.

Зоя Бербер. Кадр из фильма

Эпизоды нового сезона будут эксклюзивно выходить на IVI с 30 октября. Тем, кто пропустил первые шесть эпизодов «ЧУМЫ!», IVI предлагает посмотреть их бесплатно. Напомним, что вышедший в мае первый сезон проекта уже получил рекордное количество просмотров в онлайн-кинотеатре. Журнала Glamour назвал его лучшим сериалом на карантине.