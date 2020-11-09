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Все о пользе цельных злаков

В чем сила и польза цельных злаков? Какие полезные вещества содержатся в продуктах с цельными злаками, и почему так здорово начинать с ними день? Ответы на эти вопросы вы можете получить у ведущего нутрициолога «Нестле Россия» Софии Брянцевой
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София Брянцева, ведущий нутрициолог «Нестле Россия»

София Брянцева, ведущий нутрициолог «Нестле Россия»

19 ноября – Всемирный день цельных злаков. Впервые этот праздник начал отмечаться по инициативе Совета по цельному зерну – некоммерческой группы по защите интересов потребителей, которая ставит своей задачей популяризацию цельных злаков как главной составляющей сбалансированного рациона. Инициативу поддерживает подразделение по производству готовых завтраков компании «Нестле» – Cereal Partners Worldwide (CPW).

Эксперт «Нестле Россия» расскажет, чем полезны продукты из цельных злаков, даст ценные советы о полезном и сбалансированном завтраке и ответит на все интересующие вопросы!

БИЗНЕС-ПРЕСС

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