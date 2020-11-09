Все о пользе цельных злаков

София Брянцева, ведущий нутрициолог «Нестле Россия»

19 ноября – Всемирный день цельных злаков. Впервые этот праздник начал отмечаться по инициативе Совета по цельному зерну – некоммерческой группы по защите интересов потребителей, которая ставит своей задачей популяризацию цельных злаков как главной составляющей сбалансированного рациона. Инициативу поддерживает подразделение по производству готовых завтраков компании «Нестле» – Cereal Partners Worldwide (CPW).

Эксперт «Нестле Россия» расскажет, чем полезны продукты из цельных злаков, даст ценные советы о полезном и сбалансированном завтраке и ответит на все интересующие вопросы!