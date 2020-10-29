Банк России впервые включил Совкомбанк в список системно значимых кредитных организаций

Фото: ПАО «Совкомбанк»

Совкомбанк впервые вошел в число системно значимых кредитных организаций. Теперь в списке, составленном Банком России, указаны 12 российских коммерческих банков. Перечень системно значимых кредитных организаций Банк России опубликовал 29 октября на своем официальном сайте.

Совкомбанк был добавлен в этот список благодаря сразу нескольким показателям, один из них - объем активов банка. По данным на 1 октября 2020 года доля банка в активах банковского сектора составляет около 1,5%.

- Признание системной значимости для нас – это итог успешного и качественного роста нашего бизнеса в последние годы, - комментирует председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев. - И, конечно, это увеличение ответственности банка перед своими клиентами, партнерами и регулятором. Именно поэтому банк на протяжении последних нескольких лет с запасом выполняет все требования и нормативы по капиталу и ликвидности.

«Совкомбанк» входит в десятку крупнейших банков России. Его активы составляют около 1,6 триллионов рублей. Банк обслуживает более 7,1 миллиона клиентов. Региональная сеть кредитной организации насчитывает более 2 тысяч отделений и офисов в 76 регионах страны.