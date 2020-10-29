Собянин рассказал о своем состоянии после прививки от коронавируса

Мэр города сообщил, что массовая вакцинация в столице начнется в ноябре-декабре 2020 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вакцинация от коронавируса в столице началась в начале сентября. Тогда одним из первых прививку от ковида сделал мэр Москвы Сергей Собянин. Он говорил, что чувствовал себя нормально. Мэр города решил и лично проверить российскую вакцину и таким образом показать коллегам, что это безопасно. О своем нынешнем состоянии 29 октября Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

- Результаты хорошие. Я недавно сдавал анализы на титры. Титры очень неплохие. Поэтому иммунитет держится, что называется, - рассказал Сергей Собянин.

Мэр города сообщил, что массовая вакцинация в столице начнется в ноябре-декабре 2020 года.

- Надеюсь, что в ноябре-декабре мы получим большие объемы вакцины для того, чтобы началась свободная запись для вакцинирования, - сказал Собянин.

В Москве уже привились более 20 000 человек и таких случаев, когда было тяжелое состояние и потребовался больничный лист из-за отсутствия на работе, практически не было.

- Будет ли человек после прививки носителем и заражать людей? Нет. Потому что в самой прививке живого вируса нет и нечем заражать, - сказал Сергей Собянин.

Напомним, что в столице сейчас идет вакцинация от гриппа, мобильные пункты будут работать до 31 октября.

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