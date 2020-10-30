Анекдоты: Глобальные проблемы усложнились настолько, что за их решение не берутся даже таксисты

Между произнесенными фразами «Чё тебе надо, козел?» и «Кто последний к травматологу?» обычно проходит всего минут десять.

* * *

Маленькие хитрости.

Если маски на ночь класть в спирт, то утром выход на улицу будет веселым и жизнерадостным.

* * *

«Будешь много знать - скоро состаришься»...

Если верить этой поговорке, то нынешнее поколение ЕГЭ, похоже, будет вечно молодым.

* * *

Мать - учителю:

- И как вас угораздило задать моему сыну на дом задачу, где пиво 37 коп. стоит? Мой муж третий день уснуть не может!

* * *

Уроки на удаленке напоминают спиритический сеанс:

- Маша, ты с нами?.. Маша, ответь, если ты нас слышишь.

* * *

Батя настаивает на зиму на даче рябину на коньяке. Зову его отец-настоятель.

* * *

- Береженого бог бережет, - сказал Кощей Бессмертный, надевая маску и перчатки перед входом в супермаркет.

* * *

Ни одной женщине в своей жизни я не позволял работать, поэтому мы всегда сидели без денег.

* * *

- У вас, наверное, жена - красавица.

- Да, а как вы догадались?

- Вы - урод, а дети симпатичные.

* * *

Муж упрекает меня в том, что я коту готовлю чаще, чем ему.

Я вот и думаю: сказать или нет, что я готовлю только коту, а он просто доедает?

* * *

Во время пожара в школе все выносили самое дорогое: географ - карты бывшего Союза, историк - бюстик Ленина, завуч - выпускные альбомы...

А вот физрук выносил трудовика.

* * *

- Представляешь, ее привлекают только мои деньги, машина, рестораны и вилла на Канарах!

- Да ты что?! От такой бежать надо!

- Я бы и сам рад, да только куда ты убежишь от этой налоговой…

* * *

Муж всегда поддерживает меня в любых начинаниях.

Он так и говорит:

- Делай что хочешь, только отстань!

* * *

- Доктор, мой муж перестал удовлетворять меня как женщину.

- И в чем это проявляется?

- Он абсолютно не реагирует на все мои попытки закатить скандал!