Анекдоты: Глобальные проблемы усложнились настолько, что за их решение не берутся даже таксисты

Между произнесенными фразами «Чё тебе надо, козел?» и «Кто последний к травматологу?» обычно проходит всего минут десять.
* * *
Маленькие хитрости.
Если маски на ночь класть в спирт, то утром выход на улицу будет веселым и жизнерадостным.
* * *
«Будешь много знать - скоро состаришься»...
Если верить этой поговорке, то нынешнее поколение ЕГЭ, похоже, будет вечно молодым.
* * *
Мать - учителю:
- И как вас угораздило задать моему сыну на дом задачу, где пиво 37 коп. стоит? Мой муж третий день уснуть не может!
* * *
Уроки на удаленке напоминают спиритический сеанс:
- Маша, ты с нами?.. Маша, ответь, если ты нас слышишь.
* * *
Батя настаивает на зиму на даче рябину на коньяке. Зову его отец-настоятель.
* * *
- Береженого бог бережет, - сказал Кощей Бессмертный, надевая маску и перчатки перед входом в супермаркет.
* * *
Ни одной женщине в своей жизни я не позволял работать, поэтому мы всегда сидели без денег.
* * *
- У вас, наверное, жена - красавица.
- Да, а как вы догадались?
- Вы - урод, а дети симпатичные.
* * *
Муж упрекает меня в том, что я коту готовлю чаще, чем ему.
Я вот и думаю: сказать или нет, что я готовлю только коту, а он просто доедает?
* * *
Во время пожара в школе все выносили самое дорогое: географ - карты бывшего Союза, историк - бюстик Ленина, завуч - выпускные альбомы...
А вот физрук выносил трудовика.
* * *
- Представляешь, ее привлекают только мои деньги, машина, рестораны и вилла на Канарах!
- Да ты что?! От такой бежать надо!
- Я бы и сам рад, да только куда ты убежишь от этой налоговой…
* * *
Муж всегда поддерживает меня в любых начинаниях.
Он так и говорит:
- Делай что хочешь, только отстань!
* * *
- Доктор, мой муж перестал удовлетворять меня как женщину.
- И в чем это проявляется?
- Он абсолютно не реагирует на все мои попытки закатить скандал!