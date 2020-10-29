Московский «юрист» кинул инвалидов на 179 миллионов рублей

За мошенничество в особо крупном размере Перевозникову грозит до десяти лет колонии Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Москве будут судить Валерия Перевозникова, который возглавлял «Центр юридической поддержки инвалидов». Организация, которая вроде бы должна была помогать людям трудной судьбы, на деле забирала их деньги. На протяжении 2017-2018 годов сорок человек отдали руководителю конторы миллионы. Тот обещал за это предоставить передовые протезы. Ни имплантов, ни своих денег люди не увидели.

— Он заключал с гражданами договоры на изготовление протезов, а затем свои обязательства не исполнял, присваивая полученные деньги. Ущерб составил 179 миллионов рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

За мошенничество в особо крупном размере Перевозникову грозит до десяти лет колонии. Примечательно, что на заседания суда его будут возить из мест лишения свободы. Буквально в сентябре мужчина уже получил четыре года по точно такой же статье.

Его жертвой стала член паралимпийской сборной по волейболу Елизавета Кунтсман. Спортсменка из Челябинской области сейчас живет и тренируется в столице. В свои 22 года она уже успела стать чемпионка мира, Европы и заработать заслуженного мастер спорта. А еще потерять пять миллионов рублей.

— Мы доверились руководителю Валерию Перевозникову. Обещая приобрести новые протезы, он оформил на Лизу кредит около пяти миллионов. Погашать сумму должен был Центр. Денег мы не видела, они сразу ушли к ним на счет, — рассказывала «Комсомольской правде» мама Лизы.

На том суде свою вину москвич признал. Но деньги так и не вернул. Отметим, что некоторым людям с инвалидностью Перевозников все же помог. Той же Кунтсман первый раз протезы приобрели. Но во второй раз, семью спортсменки обманули. По такой же схеме сработали и с другими жертвами: люди видели, что кому-то Центр помогает, и соглашались брать кредит.

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