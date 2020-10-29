Эдвард Сноуден в скором времени станет отцом

Подруга Сноудена, гражданка США Линдси Миллс, переехавшая в Москву, ждет ребенка Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Адвокат бывшего сотрудника американского Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена, Анатолий Кучерена сообщил в эфире одного из телеканалов о том, что его подзащитный в скором времени станет отцом.

Подруга Сноудена, гражданка США Линдси Миллс, переехавшая в Москву, ждет ребенка.

Один из самых известных перебежчиков современности обвинен властями США в госизмене после того, как рассказал всему миру о слежке американских спецслужб за своими гражданами.

По данным доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов. США заочно предъявили ему обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности.

Эдвард Сноуден объявлен властями США в международный розыск.

В апреле 2020 года у Сноудена заканчивался вид на жительство в России, его продлили до 15 июня, после чего бывший сотрудник АНБ снова подал документы. 22 октября 2020 года стало известно, что Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в Российской Федерации.