Геннадий Онищенко: Самый полезный совет в пандемию - не паниковать. Страх – хуже и опаснее любого вируса

Геннадий Онищенко Фото: Евгения ГУСЕВА

Число заразившихся коронавирусом в России растёт, поэтому очередной «Вопрос дня», который мы публикуем в выпуске газеты «Комсомольская правда» на пятницу, 30 октября, звучит так: «Какой самый полезный совет вы получили за время пандемии?».

Среди тех, кто участвует на этот раз в нашей рубрике, - и Геннадий Онищенко. (Впрочем, этот известный политик и учёный и сам часто даёт нам очень нужные рекомендации и советы).

Основываясь на собственном и общественном опыте борьбы с различными эпидемиями (а Геннадию Онищенко приходилось сталкиваться с разными чрезвычайными ситуациями, связанными с со вспышками заболеваний – и с холерой, и с корью), академик считает, что главный совет, который может быть и должен быть дан во время эпидемии:

- Не паниковать.

- А что, паника влияет на размножение микробов?

- Есть такая притча. Паломник идет в Мекку, чтобы поклониться святым мощам. Ему навстречу идет чума. Он у нее спрашивает: ты куда идешь? Я иду в Багдад, хочу убить пять тысяч человек. Разошлись. На обратном пути он ее встречает и говорит: почему ты меня обманула? Ты говорила, что убьешь пять тысяч, а убила пятьдесят. Нет, я убила пять тысяч, а остальные умерли от паники. От страха.

Это генетический ужас по отношению к болезни. Когда он еще и подогревается специально, как у нас сейчас это происходит, то цифры опосредованных потерь могут оказаться гораздо выше.

- Одно дело - притча, а другое дело – практика. В связи с коронавирусом можно оценить, насколько велика доля пострадавших от страха?

- Тут не может быть какой-то даже попытки оценить. Но страх породил необдуманные меры, необдуманные ограничения. Когда не оказывали вовремя помощь людям с другими заболеваниями, не проводили необходимые плановые мероприятия. И, конечно, нужно оценить ту степень стресса, которая разлита в обществе. Народ постоянно запугивают всякими цифрами, абсолютно непрофессиональными оценками и так далее.

Один хирург спрогнозировал пик эпидемии. А второй – анестезиолог – разработал новый метод лечения. И тут же его опубликовал.

А когда люди, впервые прочитавшие о коронавирусе в хрестоматийном учебнике, начинают делать такие заявления, да еще подписываются, что они врачи, вот это уже должностной проступок, который называется нарушением этики врача. Они, конечно, доктора, и хорошие, но ведь являются специалистами совсем другого профиля! А у каждой специализации – своя специфика!

- То есть нам, пациентам настоящим и будущим, в отношении коронавируса нужно слушаться в первую очередь специалистов - вирусологов и эпидемиологов? Так?

- Именно! Особенно это касается лечения и прогнозов. Я считаю это упущением в том числе и оперативного штаба по борьбе с пандемией. Всегда было правило: цифры, прогнозы регулярно сообщаются, но теми, кому это положено делать. И эти прогнозы и цифры всегда исходят от коллективного решения. В данном случае – оперативного штаба по борьбе с пандемией.

А когда мои коллеги, которые не являются ни эпидемиологами, ни инфекционистами, направо и налево раздают информацию всякого рода, чаще всего лишь предположения, они сеют ненужную панику среди населения. Некоторые пытаются давать прогнозы там, где даже вирусологи не могут этого сделать вполне точно и достоверно!

Поэтому пора уже заканчивать эту вакханалию.

- Но любой врач имеет право высказать свое мнение. Разве не так?

-Когда я в начале эпидемии просил, чтобы дали возможность врачам говорить, я прежде всего имел в виду, что они должны пропагандировать защитные меры, способы уберечься от заражения: как мыть руки, как носить маски, как соблюдать дистанцию между людьми. Вот это должны объяснять врачи любой специальности. Любой медицинский работник имеет право и обязанность говорить, как профилактировать заражение. Но не вводить людей в заблуждение необоснованными прогнозами.

- По-моему, у наших людей меньше страха, чем у жителей Европы или Китая? С дисциплиной у нас не очень.

- Что касается народной беспечности, то очевидно, что у нас, в самом деле, больше веры в то, что - да ладно, пронесет. У нас нет такого ответственного отношения к здоровью, которое очень ярко демонстрируют китайцы и корейцы. Как говорится, разные цивилизации…