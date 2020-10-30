Вопрос дня: Какой самый полезный совет вы получили за время пандемии? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Пожалуй, самый ценный совет - шарахаться от толпы и соблюдать дистанцию. А еще - заниматься йогой, йога помогает дыханию, а правильное дыхание помогает в борьбе с коронавирусом.

Леонид РОШАЛЬ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (советовал всем носить маски):

- Я счастлив, что наконец-то в стране объявлен всеобщий масочный режим. За одну секунду это эффекта не даст. Но другого метода профилактики ковида, кроме дисциплины, прямо сейчас не знаю. Сколько мы еще будем носить маски? Столько, сколько нужно.

Елена ХАНГА, телеведущая:

- Светская львица Лена Ленина подсказала мне завести youtube-канал и страницу в Инстаграме, ведь я все равно делаю интервью с интересными людьми. У меня уже 35 тысяч подписчиков, читаю отклики людей из России, Израиля, Франции...

Геннадий ОНИЩЕНКО, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке:

- Самый полезный совет в пандемию - не паниковать. Страх - опаснее любого вируса. Именно паника и страх породили необдуманные ограничения. То, что происходит с инфекцией, должны комментировать специалисты. А у нас хирург спрогнозировал пик эпидемии, а анестезиолог разработал новый метод лечения. И тут же это публикуют. Считаю это упущением.

Борис СМОЛКИН, заслуженный артист РФ:

- Старался по возможности избегать людных мест, хотя не всегда получалось. Я сам себе дал совет - больше времени проводить на свежем воздухе - и просто уезжал за город. Почти всю самоизоляцию провел на даче.

Катерина РУБЛЕВА, бизнес-психолог:

- До пандемии у меня были только живые встречи с клиентами. А когда начался карантин, они стали советовать мне проводить встречи по видеосвязи. Выходит, что я помогаю клиентам справиться с эмоциями, а они помогли мне развить бизнес.