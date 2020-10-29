Промоутер – о смене соперников Гассиева и амбициях боксёра: «Наши цели - набить бубен Деонтею Уайлдеру, Джошуа, Фьюри»

Мурат Гассиев вернётся на профессиональный ринг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из самых талантливых боксёров России Мурат Гассиев вернётся на профессиональный ринг. Официальных боёв экс-чемпион мира не проводил с июля 2018-го года, а теперь переходит в супертяжёлую весовую категорию, в которой дебютирует против албанца Нури Сефери.

Известный российский промоутер и организатор поединка Владимир Хрюнов на пресс-конференции перед вечером бокса раскрыл причины замен соперников Гассиева.

Изначально Мурат Гассиев должен был дебютировать в новой для себя весовой категории против именитого американца Кевина Джонсона. После, соперник сменился на Сефера Сефери, родного брата действующего оппонента Мурата Нури Сефери.

По словам промоутера, в списке кандидатур соперников для Гассиева было ещё два известных боксёра, один из который – россиянин.

- Он (Кевин Джонсон – прим.ред) пришёл, предъявил свой паспорт для получения визы, ему говорят: у тебя нет страницы. Пошёл в американское посольство, - он сейчас живёт в Германии у какой-то бабушки, наживает немецкое гражданство, объявил, что на ней женится. Тут же ему говорят: Кевин Джонсон, к вам вопрос с 2004-го года: алименты. Ему просто не выдали паспорт.

Дальше - другой подобный персонаж Джаррелл Миллер, который вдруг решил, что он подерётся с Муратом. А при этом он дисквалифицирован. За что? Употребление допинга. Сейчас идёт судебный процесс.

В Осетии очень сильно обсуждали, когда Кевин Джонсон бросил вызов. Клянусь вам, все, у кого были кинжалы, схватились за них: иди сюда, пожалуйста. Все, кто хочет подраться, со всеми подерёмся. Но это же профессиональный бокс, всего не удовлетворишь и всё не предусмотришь.

У меня была готова афиша боя с Александром Устиновым, который в рейтингах находится выше (Нури Сефери - прим. ред), который находится в России. Нужно предусматривать любой вариант и двигаться по ситуации.

Также промоутер Владимир Хрюнов рассказал о дальнейших планах Гассиева в супертяжёлой весовой категории и амбициях осетинского боксёра.

- У Мурата Гассиева, что называется, разная пора в карьере. Наши цели - набить бубен Деонтею Уайлдеру, Джошуа, Фьюри. Я не сомневаюсь, что это уровень Мурата. Я просто боюсь предвкушать, потому что все наши эмоции сейчас сосредоточены на поединке с Нури.

Самое главное, что я услышал от него: «гордость». Он приехал с гордостью сделать войну. На немецком языке нельзя попросить счёт одним словом. «Я приехал с удовольствием заплатить по счёту, которая мне предъявляет эта война», - вот, что сказал Сефери. Давайте заплатим по счёту, а потом посмотрим, что будет дальше.