Гаджиев и Валуев поддержали соперника Мурата Гассиева: «Мы с кайфом посмотрим рубку двух тяжей»

Гассиев дебютирует в супертяжах Фото: EAST NEWS

На пресс-конференции, которая прошла в МИЦ «Известия» в формате телемоста: Сочи – Москва – Санкт-Петербург перед боем Гассиев – Сефери, экс-чемпион мира по боксу, а ныне депутат Государственной Думы Николай Валуев и президент промоутерской компании «Fight Night Global» Камил Гаджиев поддержали соперника Мурата Гассиева Нури Сефери.

Албанский боксёр назначен соперником Гассиева после замены. Предыдущим кандидатом на пост оппонента осетинского боксёра в его дебютном бою в супертяжёлой весовой категории был родной брат Нури Сефер Сефери, который не смог принять вызов Гассиева из-за болезни коронавирусом.

Николай Валуев поделился мнением о повышении в весовой категории Мурата Гассиева, возвращении осетина на профессиональный ринг, а после депутат поддержал албанского боксёра.

- Мурат, мы два года ждём, когда ты вернёшься, и вот ты возвращаешься в супертяжи. Можно только порадоваться, что тебе не придётся больше гонять вес. Мощи ударов у тебя, наверняка, добавилось, а скорость осталась. Я могу это сказать по себе. Нельзя забывать тот бой с Дэвидом Хеем, который был у меня последний в карьере. Острота и скорость ударов у боксёров, которые переходят с первого тяжёлого веса, абсолютно точно остаются. И возможность передвигаться на ногах, достаточно быстро маневрировать - это хорошая история, которая остаётся с ними навсегда.

Нури всё это на себе ощутит. Тем не менее я хочу албанского боксёра поддержать. Он приехал в Россию, на него и так сейчас большой пресс. Так или иначе мы ментально списываем его со счетов. Но я, изучив немецкий язык, поправлю его переводчика: Нури сказал слово «krieg» - «война». Он готовится к войне. Перевод был не совсем точным. Он готов всё положить на алтарь своей победы, это правильный настрой, - заявил Николай Валуев.

Камил Гаджиев, принимавший участие в телемосте из Москвы, поддержал Валуев и рассказал о плюсах, которые есть у андердога Сефери.

- Текущее положение - преимущество для Нури. Даже по сегодняшнему нашему диалогу, кажется, что в него никто не верит. Но самое главное - он верит сам в себя. Он будет на расслабоне. Для Мурата же в этом бою решаются много вопросов: вопрос о возвращении, вопрос о доверии аудитории и так далее. Его Большаков гораздо больше.

Как зритель я бы не думал всю ли дистанцию продлится этот бой. Это может быть скучный и унылый бой, даже в тяжёлом весе, который длится всю дистанцию. Я бы попросил Нури показать всё, что он может. У него есть динамит в руках, пусть он лучше покажет всё, на что способен в первых раундах. Мы с кайфом посмотрим рубку двух тяжей. Если он не будет думать о том, что бой должен длиться 12 раундов, а просто выложится и попробует поймать шанс, тогда будет рубка, - рассказал журналистам Гаджиев.