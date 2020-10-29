«Бил ее, когда она напивалась»: Бывший муж Лобачевой ответил на ее обвинения в рукоприкладстве

Ирина Лобачева уверяла, что Иван Третьяков бил ее. Фото: кадр видео.

Недавно фигуристка Ирина Лобачева развелась с молодым мужем Иваном Тертьяковым. Пара узаконила свои отношения два года назад, когда во время совместной работы в школе фигурного катания Лобачевой между ними вспыхнул роман. Как рассказывала тогда окрыленная Ирина, на браке настоял именно Иван - он сделал своей избраннице официальное предложение руки и сердца. Однако их семейная жизнь вскоре дала трещину.

Скандалы в семье начались осенью прошлого года. Фигуристка уверяла, что Иван частенько поднимает не нее руку. Третьяков в ответ обвинял ее в запоях, которые стали постоянными. Летом пара подала на развод и к нынешней осени развелась. Расстаться мирно у них не получилось: у 47-летней Лобачевой накопилось много претензий к 30-летнему Ивану.

- Я пошла на опережение. Понимаю, что Иван ушел бы от меня, как ушел Илья (фигурист Илья Авербух, бывший муж- Ред.). И оказался он не таким, каким я его хотела видеть. Чувства, страсть не дали мне возможности разглядеть Ванины недостатки с самого начала. Он игроман, эгоист. И как мужчина… Считаю, что никакие обстоятельства не могут быть оправданием для тех, кто поднимает руку на женщину! - рассказала Лобачева в интервью «Экспресс газете».

Иван же сегодня уверяет, что жизнь с Лобачевой стала для него сущим адом. По его словам, он делал все, чтобы заботится о ней и уберечь ее, но тяга спортсменки к алкоголю перечеркнула все.

- Конечно, я негодяй, что пытался вытащить Иру со дна, на которое она опускается с бешеной скоростью, - говорит Третьяков. - В свои 30 я ощущаю себя на все 60. Лобачева превратила меня в измотанного старика. Да, я ее бил. По щекам. Когда напивалась до бессознательного состояния. И когда таблеток накидалась и прикидывалась полудохлой. Один раз «белку» словила, я ее насильно повел в холодный душ. Она пьяная вообще на ногах не стоит. Я поэтому из дома не выходил, когда у нее запои начинались. Держал, а она вырывалась, поэтому синяки. Я ее отпускал, а она два шага — и об лестницу... Я столько литров водки вылил в раковину.

Иван уверяет, что бил Ирину по щекам исключительно для того чтобы привести ее в чувство. Фото: Соцсети.

Ирина не скрывает, что она испытывает слабость к крепким напиткам. Фигуристка неоднократно лечилась в накрологических центрах.

- Понимаю, что это плохо. Проходила курсы лечения в дорогих клиниках. Бывает, очень хочется напиться. Я закрываюсь, втыкаюсь в подушку... И просто пытаюсь уснуть. Что мне пришлось пережить за свои 47 — не дай Бог никому, признается она.

У Ирины есть сын Мартин, которого она родила в браке с Ильей Авербухом. Когда Лобачева привела в дом Третьякова, молодой человек поселился у отца. Сегодня Мартин живет в загородном доме Авербуха вмести с ним и с новой избранницей фигуриста актрисой Лизой Арзамасовой.