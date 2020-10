Фото, «гуляющее» по сети, обращает атеистов в верующих

Вот он какой - волшебный внутренний мир живой клетки.

Жизнь, как она есть. Вид сверху

На картинке, которой обмениваются друг с другом многочисленные пользователи социальных сетей, запечатлен внутренний мир живой клетки. Видны, в разрезе, все ее известные на сегодня компоненты - энзимы, протеины, ферменты и прочая внутриклеточная мелочь, участвующая в разнообразных метаболических процессах, которые обеспечивают обмен веществ, а стало быть, и жизнедеятельность организма.

Картинка очень похожа на снимок. Чем и впечатляет. Но она, конечно, не снимок, а компьютерная графика. Это подтверждает Светлана Боринская - доктор биологических наук, заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН. По ее сведениям, подобные изображения, а еще и видеоролики – из мира «микро» и даже «нано» – изготавливает компания Digizyme. Изготавливает, руководствуясь исключительно последними открытиями в области биологии, химии, физиологии и медицины и наблюденими в электронный микроскоп. Изображения стилизованы, но по своей сути соответствуют, что называется, реальной жизни. По крайней мере в этом уверяют сами «изготовители».

Стараниями ученых и специалистов по компьютерной графике изображение вобрало в себя все известные на сегодня компоненты, участвующие в жизнедеятельности клетки.

Среди потребителей научных «визуализаций» университеты, институты, исследовательские центры, в которых, среди прочих, трудятся авторы тех самых открытий, позволивших визуализировать прежде скрытое от глаз или вообще неведомое.

Изображения, шокировавшие ныне интернет, вроде бы были изготовлены по заказу Гарвардского университета – весьма авторитетной научной организации. Что очень похоже на правду: среди клиентов Digizyme числятся сразу несколько «гарвардов»: Harvard Medical School, Harvard University, Harvard Stem Cell Institute.

Картинки – словно бы говорящие. Наведя курсор на тот или иной компонент, можно узнать его название и предназначение. Например, посмотреть, как устроена митохондрия – энергетическая станция клетки, понять за счет чего она вырабатывает электричество и снабжает им другие компоненты.

Среди визуализированых, кстати, имеются «действующие лица», за обнаружение и исследования которых были присуждены Нобелевские премии по физиологии и медицине в 2002 и в 2016 годах: за апоптоз и аутофагию – процессы программируемой клеточной смерти, позволяющие очищать организм от вредных веществ, отживших клеток и их компонентов.

Расположение спиралей митохондриальной ДНК и РНК.

Компоненты, участвующие в передаче электроэнергии от митохондрии - живой электростанции - другим компонентам клетки.

Компоненты, участвующие в апоптозе.

Бог в помощь

Однако вернемся к фото. В нем столько всего «накручено», что невольно возникает мысль: неужели эта сложнейшая конструкция возникла сама по себе? Подобными вопросами однажды озадачил себя Френсис Коллинз – руководитель проекта «Геном человека», благодаря которому был расшифрован код молекулы ДНК.

Ученый озадачился. И, в итоге, завершив проект, прилюдно отрекся от своих прежних атеистических взглядов. Поскольку был поражен наисложнейшей структурой кода, которым записана программа всех живых организмов на Земле - от бледной спирохеты до человека.

По образному выражению бывшего атеиста, «мы впервые сумели заглянуть в инструкцию, по которой сотворены. И которая до сих пор была известна одному лишь Богу».

Рассказывая потом о божественной структуре ДНК в своей книге The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief (Язык Бога. Аргументы ученого в пользу веры), ученый недоумевал: «Как из химических соединений могла сложиться самовоспроизводящаяся молекула, несущая информацию? Представляется совершенно немыслимым ее случайное появление как на Земле, так и где-либо во Вселенной».

Вот и сейчас впору засомневаться: мог ли внутриклеточный механизм появиться случайно? Глядя на иллюстрацию, которая словно некая фантастическая микросхема пестрит удивительными элементами и невероятно сложными их соединениями, изумишься. Вместе со всеми соцсетями. И скорее поверишь в Создателя, чем в некое стечение обстоятельств. Многие так и сделали.

Микроскопический клещ в волосах человека: тоже не фото, а компьютерная визуализация реального объекта.

