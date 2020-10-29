ЦСКА играл с "Динамо" (Загреб). Фото: REUTERS

В четверг, 29 октября, в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" прошел матч 2 тура группового этапа Лиги Европы для московского ЦСКА. К команде Виктора Ганчаренко приехало загребское "Динамо". После того, как москвичи сыграли вничью 1:1 в Австрии в 1 туре, необходима была только победа. Но и соперник был не так прост - в прошлом сезоне динамовцы играли в Лиге Чемпионов и прославились на весь мир победой над грозной "Аталантой" со счетом 4:0.

Благо что состав хорватского клуба насыщен звездами - благодаря грамотной селекции у динамовцев играют как таланты из числа местных, но и будущие звезды из других стран мира. К примеру, защитника Гвардиола продали в "Лейпциг" за 16 миллионов евро. Так что хорваты - хороший соперник, с которым предстояло сыграть ЦСКА. Который на неделе победил тульский "Арсенал" в чемпионате России со счетом 5:1.

Москвичи набрали 2 очка после 2 туров Лиги Европы. Фото: REUTERS

ЦСКА в поединке против загребского "Динамо" смотрелся невероятно мощно. Больше 20 ударов по воротам соперников от москвичей, опасные моменты. Финты Эджуке, опасные удары от Влашича, моменты у Чалова. Но нет, не шел мяч в ворота. Просто никак!

В итоге 90 минут борьбы, включая 4 минуты дополнительного времени, завершились вничью 0:0. Для армейцев это - вторая подряд ничья на групповом этапе Лиги Европы. И с "Динамо" москвичи делят 2-3 места. Австрийский "Вольфсберг" одержал победу в гостях над "Фейеноордом" со счетом 4:1.

Следующая игра у ЦСКА в чемпионате России - 1 ноября в Волгограде против "Ротора". А вот 5 ноября предстоит поединок в Голландии против "Фейеноорда" в рамках Лиги Европы.