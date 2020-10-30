Протесты в Белоруссии, последние новости на 30 октября 2020: что сейчас происходит в Республике

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Забастовка, объявленная белорусской оппозицией, толком не состоялась. Мы собрали последние новости о протестах в Республике на 30 октября 2020 года.

Больше всего волнений в прошедший день было в студенческой среде. И - то далеко не во всех вузах страны. Зато те, кто бастовали уже ощущают на себе последствия своих действий - идут разговоры о массовом отчислении студентов, замеченных на акциях протеста. СМИ публикуют целые списки отчисленных - до 60 человек в вузе.

Сообщается также, что в БГУИР один из деканов Марина Лукашевич отказалась подписывать приказы об отчислении студентов, замеченных на митингах. А вместо этого сама написала заявление об увольнении. Так же поступил и проректор по учебной работе Валерий Прытков.

Ходят слухи, что уволилась доцент кафедры итальянского языка МГЛУ Наталья Дулина, которая в понедельник заявляла о забастовке преподавателей. Актер Республиканского театра Андрей Новик тоже уволился. Мотив: «Не могу не поддерживать протестующих».

Уволены из Оперного театра главный концентмейстер Регина Саркисова, дирижер Андрей Галанов и оперный певец Илья Сильчуков. В Гродно из драмтеатра уволили двух актрис.

Вопросы у властей возникли и к неработающим в знак протеста 26 октября частным компаниям — кафе, барам, магазинам…. Всего около 30 предприятий. В отношении них начаты административные проверки. А некоторых уже закрыли на 2-3 месяца по решению эпидемиологической службы.

ЗАЯВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

Лукашенко обвинил вновь избранного президента Польши Анджея Дуду в фальсификации итогов голосования. Тем временем в Республике был ряд значимых кадровых перестановок. Министр МВД Юрий Караваев стал помощником Лукашенко по Гродненской области. А его место занял Иван Кубраков (до этого момента глава полиции Минска). Новый помощник президента назначен и по Минской области, им стал Иван Кубраков, ранее возглавлявший ГУВД Мингорисполкома. На совещании со своими новыми помощниками Александр Григорьевич сказал: «Если нужно вас подпереть вооруженными силами, мы это сделаем».

Утром оказалась закрыта граница с Литвой. Многие белорусы застряли на контрольных пунктах и не могли въехать на территорию своей страны. Для других, кто еще в Литве, но собирался домой в ближайшие дни это тоже стало неприятным сюрпризом. Позже стало известно, что аналогичные проблемы на КПП и со стороны Польши и Украины. Вечером Государственный пограничный комитет все подтвердил, временные ограничения на въезд введены в «связи с эпидемиологической ситуацией». Правда сразу после этого заявления белорусов все же стали пускать на родину. Гражданам с иностранными паспортами во въезде было отказано.

По поводу границ заявление сделал и Лукашенко, туманно заявив: «Я не хочу публично говорить о том, какие мероприятия мы проводим и будем проводить на границах. И мне нужны там военные люди».

Во второй половине дня президент заявил, что в ближайшее время в Республике будет приняты меры, запрещающие легализацию иностранных дипломов в стране. «Если они (отчисленные студенты — ред) думают там учится, а потом вернутся сюда пятой колонной, то этого не будет».

ОППОЗИЦИЯ

Пресс-секретарь Тихановской заявила, что Светлана не вернется в Беларусь, несмотря на гарантии политолога Юрия Воскресенского.

ЗАЯВЛЕНИЯ ДРУГИХ СТРАН

Путин высказался о Белоруссии. Основной посыл: конституционная реформа — это шаг навстречу оппонентам; решения об интеграции наших двух государств будут приниматься только на обоюдной основе; Россия не может вмешиваться в вопрос о президентских выборах Белоруссии, это прерогатива исключительно граждан страны.

Посол РФ в Белоруссии считает, что «наивно полагать, что беспардонное давление Литвы, Польши и США переменится в один миг». В Литве тем временем усомнились в том, что границы закрыли из-за коронавируса.

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