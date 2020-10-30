Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 30 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Решение конфликта вокруг Нагорного Карабаха заключается в том, чтобы найти баланс интересов Азербайджана и Армении Фото: REUTERS

АРМЕНИЯ - НЕ ЦЕЛЬ БАКУ

"Карабах – один из самых красивых и благодатных регионов нашей страны. Перспектива этого региона будет очень важна для устойчивого развития Азербайджана. Поэтому нам предстоит очень большая работа для восстановления региона. Хотя мы неоднократно обращались в Международный комитет Красного Креста об обмене телами погибших и военнопленных, армянская сторона отказалась от обмена. Поэтому было принято решение в одностороннем порядке передать их Армении. Если что-то произойдет с нефтегазопроводами, тогда Армения столкнется с серьезным международным давлением", - с такими тезисами президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на своей официальной странице в сети.

Минобороны Азербайджана продолжает публиковать видеоролики с уничтожением военной техники армии Нагорного Карабаха.

Как правило они подписаны так: "Подразделения азербайджанской армии уничтожают вражеские подразделения, которые подвергли обстрелу нашу гражданскую инфраструктуру и мирное население".

Военные также сообщают о двух сбитых Су-25 Армении над Губадлинским фронтом.

"В отличие от Вооруженных сил Армении, азербайджанская армия соблюдает гуманитарное перемирие и наносит только адекватные удары по огневым позициям противника. Информация армянских СМИ о якобы нанесенных подразделениями армии Азе ракетных ударах по Ханкенди и авиаударах по Аскерану, Агдаре и Ходжавенду является ложной. Эта новость призвана отвлечь внимание от обстрелов азербайджанских населенных пунктов противником сегодня", - также заявляет Минобороны Азербайджана.

В ведомстве отмечают, что во время визита государственных чиновников в Тартар, которые "прибыли туда вместе с главами дипломатического корпуса в Азербайджане, послами, военными атташе и должностными лицами международных организаций, армянские вооруженные силы умышленно обстреляли это направление".

"Мы еще раз заявляем, что у нас нет никаких военных целей в Армении", - заявляет официальный Баку.

АРЦАХ ГОТОВ К ОБОРОНЕ

"Азербайджанские войска применили военную авиацию против города Мартакерт. В Степанакерте, Аскеране, Мартуни и Мартакерте сработало предупреждение о воздушном налете", - сообщает официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степапнян.

Она также уточняет, что "заявление азербайджанской стороны об уничтожении двух самолетов Су-25 ВС Армении является дезинформацией".

"Азербайджан, поддерживаемый Турцией и вербуя иностранных террористов, проводит этническую чистку армян Арцаха. Баку развернул серьезные военные ресурсы для нападения на Шуши, а это второй по величине город Карабаха. Я призываю всех присоединиться и защитить наше государство и достоинство", - заявил президент непризнанной Республики Арцах (Нагорный Карабах) Араик Арутюнян.

Он подтвердил, что сотрудники Международного Комитета Красного Креста передали армянской стороне тела 29 армянских военнослужащих. Также был возвращен один гражданский.

ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ РОССИИ

Тему конфликта Нагорного Карабаха поднял во время выступления на форуме "ВТБ капитал "Россия зовет"" президент России Владимир Путин.

Вот, что сказал: "Решение конфликта вокруг Нагорного Карабаха заключается в том, чтобы найти баланс интересов Азербайджана и Армении. В чем или где долгосрочное урегулирование? В том, чтобы найти баланс интересов, который устраивал бы обе стороны - как азербайджанский народ, к которому мы относимся с неизменным уважением, так и интересы армянского народа".

Президент вспомнил, как шли столкновения на этнической почве на рубеже веков: "Тогдашнее руководство Советского Союза не приняло никаких действенных мер для того, чтобы обеспечить безопасность людей. Армяне взялись за оружие и сделали это сами. Хорошо они поступили, или плохо, но первоначально посылом к их действиям были негативные события на этнической почве. Это привело к тому, что сам Нагорный Карабах и еще семь районов Азербайджана оказались под контролем Армении.

Выступающий отметил, что Азербайджан сейчас добивается возврата этих семи районов.

"У каждого своя правда. Нет тут простых решений, потому что узел очень сложно завязан. Мы изначально исходили из того, что нужно говорить о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией", - пояснил Путин открытую позицию России в этом вопросе и еще раз предложил сторонам сложить оружие и сесть за стол переговоров.