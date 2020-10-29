"Поднимал руку": Ирина Лобачева развелась с молодым мужем-игроманом

С 23 июля 2020 года Ирина Лобачева и Иван Третьяков официально разведены

Ирина Лобачева развелась с молодым мужем Иваном Третьяковым. Тренер по фигурному катанию был младше спортсменки на 17 лет. По словам прославленной чемпионки, ее избранник поднимал на нее руку и жил за ее счет.

23 июля 2020 года Ирина Лобачева и Иван Третьяков официально разведены. Их брак продержался всего три года - год прожили без росписи, а два - в законном статусе. Виной всему, как признавался мужчина, стало пристрастие звездной блондинки к спиртному. Отсюда и бесконечные скандалы. Дошло до того, что чемпионка мира обвинила Третьякова в побоях.

"Конечно, я негодяй, что пытался вытащить Иру со дна, на которое она опускается с бешеной скоростью. В свои 30 я ощущаю себя на все 60. Лобачева превратила меня в измотанного старика. Да, я ее бил. По щекам. Когда напивалась до бессознательного состояния. Один раз белку словила, я ее насильно повел в холодный душ. Она пьяная вообще на ногах не стоит. Я поэтому из дома не выходил, когда у нее запои начинались. Держал, а она вырывалась, поэтому синяки. Я ее отпускал, а она два шага - и об лестницу... Я столько литров водки вылил в раковину…", - рассказывал Иван в интервью Лере Кудрявцевой.

Своего пристрастия к алкоголю Лобачева не отрицала: "Я понимаю, что это плохо. Проходила курсы лечения в дорогих клиниках. Бывает, очень хочется напиться. Я закрываюсь, втыкаюсь в подушку... И просто пытаюсь уснуть. Что мне пришлось пережить за свои 47 - не дай бог никому".

Спортсменка сильно переживала, что в свои 47 уже не могла родить Третьякову ребенка. Потому она и решила развестись: "Если я не смогу подарить ему ребенка, я боюсь опять пережить то же самое, что я уже переживала. Я пошла на опережение. Понимаю, что Иван ушел бы от меня, как ушел Илья".

Еще одним поводом к разрыву стало то, что молодой муж жил на ее деньги. "Я считаю, что все-таки мужчина должен возить женщину в отпуск", - говорила Ирина.

По ее словам, избранник оказался не таким, каким она хотела его видеть. "Чувства, страсть не дали мне возможности разглядеть Ванины недостатки с самого начала. Он игроман, эгоист. И как мужчина… Считаю, что никакие обстоятельства не могут быть оправданием для тех, кто поднимает руку на женщину!", - цитирует ее "Экспресс газета".

Отметим, в 2007 году Ирина Лобачева уже пережила болезненный развод. После 12 лет совместной жизни она развелась с Ильей Авербухом. Расстались супруги из-за измен тренера с юными подопечными на "Ледниковом периоде". Ходили слухи, что одна из молоденьких пассий родила от Авербуха сына.