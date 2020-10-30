Экс-премьер–министр Малайзии заявил, что мусульмане имеют право мстить французам за прошлое

Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер-министр Малайзии 95-летний Махатхир Мохамад после событий в Ницце заявил, что мусульмане имеют право «убивать миллионы французов». Свое сообщение он опубликовал в Твиттере.

Мохамад написал, что за свою историю французы убили миллионы людей. Многие были мусульманами. Поэтому они имеют право злиться и убивать в ответ за прошлое.

- Какая бы религия ни была причастна, разгневанные люди убивают, - сказал бывший премьер-министр, который в прошлом также делал противоречивые заявления о евреях и гомосексуалистах.

Он считает Запад и особенно Евросоюз антимусульманским и использующим двойные стандарты при защите евреев и мусульман, и не раз высказывал мнение, что теракты, которые происходят в мире и приписываемые мусульманам - дело рук спецслужб и правительств мировых держав.

Правительство Франции потребовало у руководства социальной сети заблокировать Мохамада.

- Требуем приостановить действие аккаунта человека, который дважды занимал кресло премьер-министра Малайзии в общей сложности 24 года, - заявил министр по цифровым технологиям Франции Седрик О. – Вполне, возможно, что своими разговорами он может вызвать волну преступлений.

В ответ на это представители социальной сети написали, что «Твиттер определил публикацию, как представляющую интерес для общественности», но через несколько часов сообщение бывшего малазийского политика все же было заблокировано.

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