В США начались судебные разбирательства вокруг «Титаника»

"Титаник" в порту Белфаста, апрель 1912 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания RMS Titanic заявила о своих планах поднять с затонувшего корабля телеграфный аппарат, который может пролить свет на одну из самых больших трагедий в истории мореплавания – гибель «Титаника».

Власти США утверждают, что не стоит беспокоить останки полутора тысяч человек, утонувших во время крушения.

По мнению же представителей RMS Titanic, беспроводной телеграфный аппарат «Маркони», который в первые часы трагедии передавал сигналы бедствия, может помочь понять детали трагедии.

Некоторые эксперты утверждают, что ряд сообщений с «Титаника» мог быть неверно интерпретирован. Власти США выступают против попыток проникновения на затонувшее судно, утверждая, что такие действия противоречат американским и международным законам.

Трансатлантический пароход «Титаник», во время спуска на воду являвшийся самым большим пассажирским судном в мире, потерпел крушение в середине апреля 1912 года, столкнувшись с айсбергом в северной Атлантике во время своего первого плавания.

Во время крушения погибли около 1500 человек, большинство из которых не выдержали переохлаждения. 712 пассажиров и членов экипажа затонувшего корабля были подобраны судном «Карпатия», прибывшим на место трагедии спустя полтора часа после того, как «Титаник», разломившись надвое, полностью скрылся под водой.

Обломки корабля были обнаружены в 1985 году на глубине почти в 4000 метров. С тех пор было проведено порядка двух десятков экспедиций, во время которых с судна подняли десятки артефактов.

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