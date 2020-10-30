Власти Германии не могут остановить вандализм в музеях

Директор Египетского музея Берлина демонстрирует журналистам повреждения экспонатов. Фото: REUTERS

За последний месяц в немецких музеях произошло огромное число порчи предметов искусства. В начале октября неизвестные облили масляной краской 68 экспонатов в Новом и Пергамском музеях, в Старинной Национальной галерее. Особенно сильно пострадали египетские саркофаги и скульптуры. Ущерб пока точно не установлен. Все три объекта нападения находятся на Музейном острове в Берлине. Вандалов ищет полиция.

Через несколько дней на том же Музейном острове в Берлине группа из 15 человек разрисовала одну из достопримечательностей германской столицы - Гранитную чашу перед Старым музеем. Чаша, изготовленная из целого гранитного камня, считается уникальным скульптурным произведением и шедевром технической мысли. Ее диаметр 6.91 метра, а вес — 75 тонн. Полицейским удалось задержать двух молодых парней в возрасте 17 лет и 21 года. Возбуждено уголовное дело.

Уполномоченная федерального правительства Германии по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс справедливо поставила перед фондом Прусского культурного наследия, отвечающего за эти музеи, вопрос о срочных дополнительных мерах по защите культурных ценностей.

В последние годы в Германии нарастает волна вандализма на улицах немецких городов. Помимо эстетических графических картин на домах и офисах появляется все больше уродливых рисунков и бессмысленных надписей. В Берлине уже сложно встретить поезд метро, который не был бы разрисован уличными художниками. Стены в подземке даже не пытаются мыть и закрашивать.

Примечательно, сам термин вандализм, который ассоциируется с бессмысленным разрушением чего бы то ни было, происходит от названия германского племени вандалов, которые завоевали и разграбили Рим в 455 году нашей эры.

Судя по полицейской статистике, в роли вандалов, как правило, выступают подростки и молодые люди. В 2019 году зафиксировано более 560 тысяч случае вандализма. Это больше, чем в предыдущем году. Среди подозреваемых около 10 тысяч — дети, 72 тысячи - подростки и 177 тысяч — молодые люди.

К вандализму немецкие полицейские относят главным образом порчу чужого имущества. Потому в статистику включают разбитые витрины, изуродованные автомобили, порванные телефонные кабели и т. д.

Ущерб в масштабах страны исчисляется миллиардами евро. Например, в городе Киль на ремонт повреждений от вандалов уходит 250 тыс. евро в год, из которых 70 тыс. тратятся на удаление граффити. В минувшем году города Хемниц, Дрезден и Лейпциг на удаление граффити потратили около 400 тыс. евро. Города Вюрцбург и Ингольштадт - 100 тыс. евро.

Некоторые успехи по борьбе с вандалами в поездах демонстрируют немецкие железнодорожники Deutsche Bahn AG (DB). Повсеместно установив камеры наблюдения, задерживая с х помощью правонарушителей, они добились за 5 лет снижения случаев вандализма с 11 800 до 9 000.

Впрочем, аналогичные меры на том же острове Музеев пока успехов не принесли. О том, как вандалы уродуют исторические памятники, смотрители музеев узнают после их закрытия, просматривая видеозаписи камер наблюдения.