Пособия и пенсии остаются на удаленке

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Сейчас особенно важно позаботиться о своем здоровье и лишний раз не посещать общественные места. Тем более все важные государственные услуги можно получить в удаленном формате. С апреля, например, действует упрощенный порядок оформления пенсий и социальных пособий. Подать заявления можно с помощью интернета и даже по телефону.

Для этого надо воспользоваться личным кабинетом на портале Пенсионного фонда или портале госуслуг. Доля таких обращений сегодня достигает более 70%. Пенсионный фонд заранее наполняет лицевые счета предпенсионеров информацией о стаже и зарплате, ведет учет нестраховых периодов. Поэтому большинству заявителей нет необходимости идти в отделение.

Есть и другой вариант обратиться за пенсией удаленно - с помощью телефона. Заручившись согласием будущего пенсионера, операторы ПФР оформляют специальный акт и на его основе запускают процесс назначения пенсии. Важно, что никаких личных данных по телефону специалисты не запрашивают. Как и не предлагают оформить что-то за деньги, поскольку все услуги по назначению пенсий и социальных выплат предоставляются бесплатно. Если кто-то требует назвать серию, номер паспорта, СНИЛС, номер банковской карты и ее ПИН-код, знайте - вы имеете дело с мошенником.

Заочно возможно назначить и все виды пенсии по инвалидности. Достаточно только подать соответствующее заявление в личном кабинете на сайте ПФР. Все остальные данные фонд запросит из Федерального реестра инвалидов. Получить свидетельство об инвалидности или продлить этот статус тоже можно дистанционно. Бюро медико-социальной экспертизы сейчас выносит решение только на основе медицинских документов, без личного осмотра. Такой порядок правительство продлило до 1 марта 2021 года.

До конца года удаленно оформляются и ежемесячные выплаты по уходу за престарелыми людьми, которым необходима посторонняя помощь, инвалидами I группы и детьми-инвалидами. Заявление подается через сайт ПФР. А согласие нуждающегося в помощи человека подтвердят по телефону и закрепят письменным актом. Также по телефону и по электронной почте можно продлить эти выплаты.

Не требуется обращаться в Пенсионный фонд и семьям, которые получают ежемесячную выплату из материнского капитала. По указанию президента, до 1 марта 2021 года она продлевается без подтверждения доходов семьи.