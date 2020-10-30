Автоматизм может сыграть с водителем злую шутку, считает психолог

Совершая любые действия «на автомате», мы выпускаем ситуацию из-под контроля нашего сознания, говорит психолог Карина Хачатурян. Когда дорога знакома или водительский стаж позволяет управлять автомобилем более расслабленно, водителю начинает казаться, что его внимания хватит на все. При этом даже опытный водитель может не успеть вовремя среагировать на нештатную дорожную ситуацию. А если в этот момент он отвлекся на что-то (смартфон, разговоры с попутчиком, громкую музыку), риск попасть в ДТП еще выше! О том, как устроено внимание «за рулем» и как правильно им распоряжаться – рассказываем в этом видео.