Решительный французский ответ

Как ответят французские власти на вызов исламистов? Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первым ответом французских властей на убийства в Ницце было закрытие храмов. По понятной логике - закрыт храм, некуда идти убивать неверных.

Все это под традиционные призывы «мы не боимся», «надо сплотиться», «они не заставят нас поступиться нашими ценностями».

Ход правильный, но недостаточный.

Тех, кто готов убивать инаковерующих, провоцирует не только наличие храмов иной религии.

После страшный событий в Ницце власти приказали закрыть храмы в стране Фото: REUTERS

Их провоцирует еще и наличие инакомыслящих. Поэтому во Франции надо закрыть и газеты с журналами. Начать, само собой, с «Шарли Эбдо», а потом и остальные.

С телевидением разобраться, там француженки своим видом вводят в искушение инакочувствующих.

Театры, оперетты всякие по всей стране с репертуаром сомнительным опять же, муленружи эти. Разумеется, тоже закрыть всё.

Вино французское - следующий этап, нельзя так с инакопьющими. Тотальный запрет с вырубкой виноградников.

Язык французский очень сложный для многих приезжих, тоже надо подумать над этим. Нельзя так издеваться над инакоговорящими.

Мусульманские верующие с карикатурами Макрона. Фото: REUTERS

Макрону вообще пора понять, что пришла пора решительных действий, что отсидеться не получится. Нужен национальный план переселения французов туда, откуда прибывают новые граждане Пятой республики. Прямо по счету - сколько прибыло, столько отправили. Чтобы избежать столкновения культур и ненужных жертв.

Можно даже прямо на тех же плотах и лодках и отправлять.

И да! Чтоб это не выглядело капитуляцией, попробуйте вместе порисовать цветными мелками на асфальте или шествием пройти по Парижу. В прошлые разы - после «Батаклана» и грузовика на набережной Ниццы - эффектно смотрелось, очень медийно. Не помогло, но производило впечатления решительной борьбы.

Tout en avant, как говорится!

Мусульмане Франции настреоны решительно. Фото: REUTERS

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