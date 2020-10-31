На программы обучения (мера поддержки в сфере занятости населения, пострадавшего от последствий распространения новой коронавирусной инфекции) зарегистрировались 110 тыс. граждан. Из них уже более 42 тыс. приступили к обучению в центрах Ворлдскиллс

Фото: предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Чтобы поддержать граждан, Правительство РФ выделило почти 3 млрд руб. на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 110 тыс. россиян до конца 2020 года.

Программа разработана Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором и Рострудом. Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» организует реализацию программы в 85 субъектах РФ.

«Короткие программы профобучения и дополнительного профобразования дают реальную возможность специалистам оставаться востребованными на рынке труда, - считает генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов. – Те слушатели, которые приобретают дополнительные профессиональные навыки, получают больше возможностей для трудоустройства. Такие программы по приобретению практических профессиональных навыков на базе стандартов Ворлдскиллс будут актуальны не только в период пандемии. Современный профессионал любого возраста должен находиться в режиме непрерывной подготовки на протяжении всей жизни. Пока в России только 15% работников постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки, в то время как в европейских странах примерно 40-47% сотрудников регулярно повышают свою квалификацию».

Первые группы слушателей начали обучаться 2 октября, и уже 22 октября в нескольких регионах России слушатели приступили к сдаче демонстрационных экзаменов - стандартной процедуры Ворлдскиллс, которая позволяет на практике оценить качество полученных выпускником навыков.

Обучение проходит в оснащенных мастерских на базе более чем 1200 образовательных организаций, прошедших квалификационный отбор в качестве центров обучения Ворлдскиллс.

«В рамках программы слушателям предлагаются программы по профессиям и профессиональным компетенциям, востребованным в конкретном регионе. Перечень предлагаемых компетенций зависит от ситуации на рынке труда, от наличия вакансий и спроса на конкретных специалистов в регионе. Можно выбрать программу обучения в том регионе, в котором человек планирует трудоустроиться, - комментирует заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», директор Академии Ворлдскиллс Светлана Крайчинская.– Союз сформировал банк эталонных программ по 171 компетенции, из них 40 предлагаются для освоения в дистанционном формате, что особенно актуально в ситуации пандемии».

По решению Правительства РФ пройти бесплатное обучение и получить навыки по востребованным профессиям по стандартам Ворлдскиллс могут граждане трех категорий: сотрудники под риском увольнения, выпускники образовательных организаций и ищущие работу граждане. Программу планируется продолжить и в 2021 году.

Ознакомиться с предлагаемыми возможностями и записаться на обучение можно на сайте https://express.worldskills.ru.