Доигрались: управленцы «ТНС энерго», которая принадлежит владельцу футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру, обвиняются в хищении 5,5 млрд рублей

Похоже, сколько веревочке не виться, а конец будет… «Коммерсант сообщает, что в четверг следственные бригады ФСБ, СД и ГУЭБиПК МВД провели обыски в головном офисе компании «ТНС энерго», совладельцем и председателем совета директоров которой является президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер. Топ-менеджеры холдинга — гендиректор холдинга Сергей Афанасьев и его заместитель Борис Щуров доставлены на допрос и задержаны. 22 октября Следственный департамент МВД этого года возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ.

«Поводом для расследования стало заявление в правоохранительные органы руководства ПАО «Россети Центр и Приволжье». Из него следует, что «ТНС энерго» и его дочерняя компания «ТНС энерго Нижний Новгород» с августа 2011 по октябрь 2020 года мошенническим путем похитили более 5,5 млрд руб., которые они задолжали за поставку электроэнергии», - отмечает «Коммерсант».

Проще говоря, «ТНС энерго» деньги с жильцов за оказанные услуги собирало, а производителям услуг – той же электроэнергии – оплачивать не спешило. Вот такой «футбол»!

Хотя, ситуация, как оказалось, еще серьезнее…

«По версии следствия, топ-менеджеры «ТНС энерго», получая средства с потребителей электроэнергии, вместо того чтобы расплачиваться с ее поставщиком, выводили в другие компании, в том числе в офшоры», - цитируем издание.

Обратим внимание, что «ТНС энерго» обслуживает около 40 тыс. юридических лиц и более 1,2 млн физических. В 2019 году ею было поставлено им 9,3 млрд кВт•ч электрической энергии.

Похоже, правоохранительные органы в серьез взялись за наведение порядка на рынке электроэнергетики. Причем, эксперты говорят, что развитие событий логично, силовикам давно пора было разобраться с «ТНС энерго». 19 октября «Россети» сообщили, что в целом по стране сумма задолженности за услуги по передаче электроэнергии составляет 132,8 млрд рублей и имеет устойчивую тенденцию к росту - за 8 месяцев 2020 года увеличилась на 8% или 9,5 млрд рублей. Причем, наиболее сложная ситуация по оплате услуг по передаче электроэнергии именно у группы компаний «ТНС Энерго» - задолженность 38,8 млрд рублей, просроченная – 30,1 млрд рублей.

Почему так сложилось? Вопрос в том числе и к регулятору рынка – Министерству энергетики РФ. Как видим, пока ситуация ухудшается. Но эксперты уже говорят о том, что при «поддержке» Следственного департамента МВД и Следственного комитета РФ у энергетического рынка больше шансов выйти из пике оперативно.