«Пятёрочка» завоевала три награды InterComm 2020

«Золото» в номинации «Образ жизни» досталось проекту по развитию корпоративного спорта «Турбостарты», «серебро» в номинации «Энергия команды» за реализацию антикризисной коммуникационной кампании для сотрудников «Новая реальность» и бронза в номинации «Работа мечты» за комплексный проект разработки и запуска HR-бренда «Свежие перспективы».

Золото в номинации «Образ жизни», где были представлены успешные кейсы по развитию корпоративного спорта, популяризации ЗОЖ и Work&life balance, получил масштабный спортивный проект торговой сети «Пятёрочка» «Турбостарты». В этом году в связи с пандемией мероприятие впервые провели в онлайн-формате. В спартакиаде приняли участие почти 23 тысячи человек со всей страны. Всего за 1,5 месяца спартакиады эфиры «Турбостартов», включая финал, на специальной платформе и в социальных сетях посмотрели свыше миллиона человек.

Серебряную награду в номинации «Энергия команды», где оценивали проекты по повышению мотивации и лояльности персонала, «Пятёрочка» получила за реализацию антикризисной коммуникационной кампании «Новая реальность». В ходе кампании, которая длилась три месяца, более 203 тысяч сотрудников торговой сети непрерывно получали достоверную информацию о текущей ситуации и мерах безопасности. Были использованы все возможные каналы коммуникации – прямые линии, видеообращения, плакаты, рассылки и многое другое.

Бронзу в номинации «Работа мечты» взял комплексный проект «Пятёрочки» по разработке и запуску HR-бренда «Свежие перспективы». На основе проведённых глубоких исследований компания сформировала преимущества HR-бренда и запустила масштабную коммуникационную кампанию.

«Мы искренне рады тому, что сразу три HR-проекта «Пятёрочки» отмечены престижной международной премией. Профессиональное жюри высоко оценило наши проекты, и это подтверждает успешность их реализации. В этот очень сложный для ритейла и всех нас год мы каждый час были рядом с нашими гостями. Мы помогли больше чем половине населения страны в пандемию, безопасно обеспечив товарами, достигли результатов и стали примером для рынка в коммуникациях и работе с собственной командой, чем заслужив профессиональное признание», – отметила начальник управления развития HR-бренда торговой сети «Пятёрочка» Наталья Белоусова.

Премия InterComm вручается лучшим проектам российских и зарубежных компаний в сфере интегрированных коммуникаций. Жюри оценивает успешные кейсы по формированию корпоративной культуры, построению и укреплению бренда работодателя, обучению и мотивации персонала, повышению лояльности и вовлечённости, развитию волонтёрства и социального партнёрства.

В этом году на премию было подано 97 проектов в семи номинациях в двух категориях: среди компаний с численностью персонала до тысячи и более тысячи человек. Проекты в каждой номинации оценивались по семи критериям членами жюри, среди которых – ведущие эксперты в области интегрированных коммуникаций, победители премии InterComm 2019, HR, представители ведущих вузов и профессионального сообщества коммуникационной отрасли.