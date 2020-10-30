Павел Крашенинников: Кошек и собак за долги хозяев судебные приставы забирать больше не будут

Председатель комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Павел Владимирович, я посмотрел местную прессу. Обсуждают ваше предложение - запретить судебным приставам за долги отнимать у людей животных - кошек, собак, хорьков, кроликов... А ещё же были просто такие вот ужасные случаи, когда и трех питонов в Питере у должников конфисковали...

- Я-то как раз не про питонов. Вряд ли это домашнее животное.

Что же касается кошек, собак и так далее... Это не тот способ давления на должников, с которым можно согласиться. Понимаете, Александр, у нас животные часто - это члены семьи, как бы кто там ни подсмеивался над этим. Но это же абсолютно правильно.

- Конечно!

- Поэтому, как можно забрать у хозяев там кошку, собаку, я не знаю. Если у человека нет денег, ему говорят: вот мы заберем у тебя члена семьи.

Это мне кажется безнравственным абсолютно. Ни в какие ворота не лезет. И этот способ давления похож на, знаете, такое «вымогательство». В кавычках. Специально так говорю, чтобы никто там не обижался на меня.

- Кавычки поставлю.

- Да. Хорошо.

Поэтому, мне кажется, так делать нельзя. Можно ведь дойти до того, что и других членов семьи - «при случае» забрать. Так, понятно, быстрее деньги отдадут.

Но мера какая-то должна быть.

- Да, правильно!

- Очевидно же, что в этом случае - стресс и у животного, но, в первую очередь, - у людей. Надо же и о людях думать, а не о том, чтобы любыми способами выбить долг. Так же может дойти и до того, что и в долговую яму человека захотят посадить.

Ну, собственно говоря, поэтому мы такую поправку и внесли.

- Это куда будет поправка, в какой закон? Или в Гражданский кодекс?

- У нас есть норма в Гражданско-процессуальном кодексе, где говорится о том, на что арест нельзя накладывать, какое имущество запрещено у людей забирать. Вот в этот перечень как раз такое предложение мы и подготовили.

- Скажите, пожалуйста, когда по этой поправке будет голосование в Госдуме?

- Ну, вот мы внесли, сейчас процедуры надо все пройти. Потому что не все с этим согласны.

- Серьезно?

- Есть и противники. Но - посмотрим. Я думаю, что все-таки мы получим положительный отклик. И тогда, пройдя все процедуры, будем, конечно, выносить на голосование.

- Ну я, например, вас полностью поддерживаю, как ваш давний сторонник. У меня вот два кота. Вдруг я чего-то задолжаю, и моего Мотю и Тиграна заберут за мои долги? Ну, уж нет! А у вас, кстати, Павел Владимирович, какие животные дома?

- Да, у меня Снупик - собака. А раньше и кот тоже был. И в семье, где я вырос, все время были животные.

Ну, как же можно животных у хозяев отнимать? Да и с точки зрения здравого смысла это не очень правильно. Такой коллекторский способ, знаете, надавить на психику... Это неправильно.

- Согласен.

- Да, должники обязаны вовремя расплачиваться. Здесь никто против этого не возражает. Но надо все-таки гуманные способы использовать. Цивилизованные.

- Мы голосуем за эту вашу поправку всеми руками и всеми лапами!

- Да, и лапами - да, точно. Это правильно.

- Спасибо вам огромное, Павел Владимирович. Удачи!

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