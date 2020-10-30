Внебрачные дети Марадоны: футбольный бог оставлял потомство везде, где останавливался надолго

Звезда футбола Диего Марадона отметит 60-летний юбилей Фото: EAST NEWS

Диего Марадоне - 60 лет. Но вряд ли свой юбилей он сможет отметить в тихом тесном семейном кругу. Во-первых, этот круг не тихий, и его все время сотрясают скандалы. Во-вторых, точно не тесный. И сейчас у Марадоны восемь детей – только два ребенка появись в законном браке. Но совершенно не факт, что это конечное число. Каждые несколько лет появляются новые отпрыски. Футбольный бог оказался очень плодовит. И в этом еще одна его трагедия.

Две законных дочери отдалились от отца

В 1980-х Диего еще не было плевать на свою репутацию. Рожденный в католической семье, он еще тайком нюхал кокаин и втихаря занимался налоговыми махинациями. А на людях Марадона старался предстать любящим отцом. Две дочки, две красавицы Джаннина и Далма были гордостью Диего. Одел тату с их именами, и признавался в любви своей семье. И только потом вскрылось, что семейная идиллия Марадоны – всего лишь ширма.

Много позже Джаннина вспоминала, как девочкой застала отца в ванной, когда он принимал наркотики. Рассказывала, как больно ей было, когда в 15 лет она пришла в плату к папе, где он проходил курс избавления от наркозависимости, а ее не пустили. И таких воспоминаний в семье футбольного бога, видимо, было с избытком.

Но все-таки жизнь у законных дочек Марадоны сложилась удачно. Дальме сейчас 33 года и она актриса. Джанинне 31 год, она с 2008 по 2012 года была замужем за игроком сборной Аргентины Агуэро, а крестным сына от этого брака стал Лео Месси.

Диего Армандо Марадона и его жена Клаудиа Вильяфане Фото: EAST NEWS

За историей с первым бастардом следил даже Папа Римский

Дочки у Марадоны родились в конце 1980-х. А в 1993 году суд признал и его первого внебрачного сына. К тому времени Диего-младшему ему было уже 7 лет и на вид он был точной копией отца. Даже Папа Римский просил Марадону одуматься и признать сына.

Суд в Италии разрешил дать мальчику фамилию «Марадона» и назначил алименты – 4000 долларов в месяц. Но футболист долго отказывался их платить. Что-то изменилось только в 2003-м. Диего-джуниор тайно прокрался на поле для гольфа, где играл его отец. Марадона повел себя малодушно - вскочил в электрокар и постарался удрать от сына, но потом одумался, развернулся и они проговорили почти 40 минут.

Судьба первого внебрачного «сына бога» тоже сложилась неплохо. Многие надеялись, что и на поле он станет копией отца, и тот даже разок сыграл за юношескую сборную Италии. Но в большом футболе у Диего-младшего не пошло, зато сложилась карьера в пляжной разновидности этой игры – он стал вице-чемпионом мира.

Диего Марадона младший Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Девочки у звезды футбола получаются моделями

В 1996 году у Марадоны после кратковременного, но бурного романа с 18-летней с официанткой боулинга Валерией Салабаин, родилась еще одна дочь – Хана. Снова отказ признавать отцовство и сдавать тест ДНК, снова скандалы и суды. И все тот же результат – Марадона признан папой, и назначены алименты. Кстати, что-то, а дети у Марадоны получались красивыми. Вот и Ханна Марадона стала моделью и теперь снимается в рекламе.

Еще один Диего

Следующим ребенком Марадона обзавелся в 2013 году. И его назвали Диего Фернандо. Тут уже отцовство доказывать не пришлось – мальчика родила подруга бывшего футболиста Вероника Охеда. Но пикантность ситуации была в том, что незадолго до родов Диего бросил ее и ушел к другой. Впрочем, через какое-то время Марадона вернулся. И теперь попадает в скандальные хроники, поколачивая на людях свою нынешнюю подругу, которая младше его официальных дочерей.

Диего Фернандо Марадона Охеда ( сын Марадоны ) Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще трое с Кубы – их Марадона увидел на похоронах Кастро

Везде, где Марадона останавливался хотя бы на несколько дней, под него подкладывали женщин. Диего не особо сопротивлялся. А поскольку довольно долго он прожил на Кубе, не удивительно, что следующие внебрачные дети появились там.

Лечится от наркозависимости на Кубу Марадону позвал Фидель Кастро. Диего благотворил Фиделя, сделал татуировку с его портретом, а на похоронах Кастро назвал его своим вторым отцом. Там же он встретил еще троих своих внебрачных детей от двух разных женщин - Хоану, Лу и Хавиелито.

Бывшая жена в шоке и готовит иск

Одному из детей уже больше 18 лет. А это значит, что зачат он был в то время, когда Марадона все еще находился в официальном браке – со своей Клаудией он развелся только в 2003 году, прожив вместе 25 лет. Говорят, даже спустя столько лет нашедшие внебрачные дети, появившиеся во время их брака, задели бывшую жену Марадоны, и она раздумывает подать иск за моральный ущерб.

А дочери в открытую смеются над 60-летним отцом. Джаннини заметила, что теперь у Диего 8 детей, до полноценной футбольной команды не хватает только трех. «Давай, ты сможешь», - подначивала она отца.

Еще два претендента

Очень может быть, что футбольную команда у Диего уже есть – просто не всех он признал. Аргентинец Сантьяго Лара с 2016 года добивается признания отцовства от Марадаоны. Его мать была моделью, но умерла от рака в 23 года, и ребенка воспитывал приемный отец. Сантьяго Лара узнал о возможном родстве в 13 лет, увидев портрет Марадоны на обложке журнала. Но пока ничего не может доказать.

Еще одна возможная дочь хочет Диего Марадону сделать не только еще раз отцом, но и дедушкой. 23-летняя Магали Хиль воспитывалась в приемной семье, и только год назад, встретив свою биологическую мать, узнала, что кто может быть ее настоящим отцом. Сейчас она беременна и готова сделать Диего дедушкой.

Адвокаты Марадоны уже даже не борются – они готовы на тесты ДНК и все что угодно. Вот только тянут время. Хотя хорошо понимают, что Марадона знал толк не только в футболе, но и в «удовольствиях» - наркотики, стрельба по журналистам и конечно секс. А потомки звезды всей свой многочисленностью как бы намекают: у Диего была не только «рука бога» и другие части тела.