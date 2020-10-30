Журналист вооружен и очень опасен

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Время предъявляет профессиональным журналистам серьезные требования. Нужно владеть не только пером, острым языком и метким глазом, но и современной техникой, в том числе для съемок, а также полным арсеналом средств для всевозможного и всеохватного продвижения интересных идей и мыслей, для завоевания максимальной и нужной аудитории. Журналист – он, как разведчик. Обязан добыть «языка», то есть материал, разговорив хоть гору. Это тоже умение. И навык, разумеется.

За три дня, в течение которых работала Онлайн-школа молодого журналиста, конечно, всему этому научить невозможно. Но мастер-классы затронули наиболее актуальные темы: как не убить тему, сделать репортаж, создать спецпроект, рассказать историю, чтобы она не развалилась. Кроме того, аудиторию на площадке ИД «КП» и за ее пределами прочнее канатов все это время связывал русский язык.

Первый «урок» последнего дня обучения провел Илья Лочканов, медиаменеджер, специалист по SMM, интернет-редакция ИД "Комсомольская правда". Журналист рассказал о Тик-токе как новом оружии медиа. На втором с темой «Мультимедийная журналистика сегодня» выступил Эдвард Чесноков, спецкорреспондент международного отдела ИД «Комсомольская правда».

Технологии, которые обсуждались - это современные способы представить информацию и донести ее до читателя быстрее и ярче.

Журналисты всегда были и остаются неравнодушными к социальным проблемам разного размаха: от геополитики до насущных ежедневных проблем своего двора или района. И, конечно, хочется, чтобы эти проблемы решались…Как этого добиться?

Об этом рассказала в мастер-классе «От журналистской статьи к президентскому гранту» Галли Монастырева, председатель Комиссии по развитию межрегиональных отношений и этнотуризму Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, президент РОО "Москва и москвичи".

Юрий Еременко (Германия), Главный редактор портала «Русское поле», соучредитель Медиаальянса русских сообществ (MARC) деликатно, но с пользой провел анализ работ, присланных на IV Международный конкурс молодых журналистов «Со-Творение».

В заключение учебного дня были названы имена победителей и призеров IV Международного конкурса для молодых журналистов «Со-Творение». Их определило международное жюри в составе:

Радика Амирова, Руководителя Комитета по СМИ при Генеральном Секретариате Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» (Москва, Россия); Еременко Юрия, главного редактора портала «Русского поле» (Германия); Веры Медведевой, президента Ассоциации «Европейский диалог» (Франция); Татьяны Митюсовой, заместителя главного редактора ИД «Комсомольская правда» (Россия); Дмитрия Михайлина, генерального директора АНО «Русские репортеры» (Россия) под председательством Владимира Кочина, исполнительного директора фонда «Русский мир».

Грамотой жюри отмечены:

Маджитова Ригина Баходир кизи и Шарафутдинова Алина Эриковна (Республика Узбекистан, г. Чирчик, издание Repost.uz) за проект «Дети войны»;

Коллектив редакции газеты «Шахтинские известия» (Россия, г. Шахты) за проект по изданию детской газеты «ШАНС»;

Денисов Арсений Родионович (Эстония, г. Таллин, Эстонский общественно-политический портал Tribuna.ee) за материал «Русский след в Эстонии: Николай Кормашов»;

Каримова Эъзоза Неъмат кизи (Республика Узбекистан, г. Наманган, газета «Наманганская правда») за материал «Есть женщины…»;

Мангус Катрийн Андреевна (Эстония, г. Таллин, портал RMA.ee) за материал «Русский след Давида Самойлова».

Третье место, диплом и премия присуждены следующим участникам:

в номинации «История Человека»:

Герасимовой Елене Викторовне (Россия, село Газ-Сале ЯНАО, Общественно-политическая газета Тазовского района «Советское Заполярье») за проект «Письма победителям: с благодарностью за мир»;

в номинации «Открывая Россию»:

Рыбаковой Анастасии Андреевне (псевдоним Анастасия Магнус) (Россия, г. Хабаровск, журнал «Лучшее в Хабаровске») за материал: «Под защитой Мангни»;

в номинации «Русский след»:

Тищенко Максиму Сергеевичу (Россия, Ростовская обл., г. Новошахтинск, ТАСС), за материал «Сражался за правду. Как на Дону восстанавливают оригиналы произведений Шолохова».

Второе место, диплом и премия присуждены следующим участникам:

в номинации «История Человека»:

Дёровой (Кантамировой) Анне Андреевне (Россия, г. Благовещенск, газета «Амурская правда») за материал: «Бессмертная Вера: летопись войны в воспоминаниях фронтовой медсестры»

в номинации «Открывая Россию»:

Терлоевой Азе Нуритовне (Россия, Чечня, г. Грозный, сайт «Это Кавказ») за материал: «Здесь провалилась операция „Эдельвейс“»

в номинации «Русский след»:

Хатиашвили Анастасии Александровне (псевдоним Анастасия Шрайбер) (Грузия, г. Тбилиси, Международное информационное агентство Sputnik) за материалы: «Ад и рай Пастернака, или За что русский поэт так любил Грузию?» и «Джордж Баланчин как драгоценность, или Темная сторона культового балетмейстера».

Первое место, диплом и премия присуждены следующим участникам:

в номинации «История Человека»:

Новикову Виктору Юрьевичу (Россия, Московская область, Портал «Будущее России. Национальные проекты») за материал «Сказки в бомбоубежище: хроники детских садов и школ блокадного Ленинграда»;

в номинации «Открывая Россию»:

Фокеевой Алене Васильевне (Россия, г. Москва, ТАСС) за материал «"Твань", "лентяйка" и "кутёнок": уходящая реальность русских говоров»;

в номинации «Русский след»:

Мандрыкиной Ирине Александровне (Россия, г. Москва, Портал «Будущее России. Национальные проекты») за материал: «Вирусы-пожиратели бактерий: как предшественники антибиотиков помогали в годы войны».

Итак, закончен день, закрыта Школа Молодого журналиста, завершен еще один этап Ассамблеи Русского мира. Но мы увидели, услышали друг друга, несмотря ни на что, и продолжаем работать. Обязательно – по-русски. Как мы это умеем.