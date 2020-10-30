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"Дело Ефремова разрушило карьеру": как Добровинский и Пашаев будут работать без адвокатского статуса

Битва заклятых противников закончилась потерями для обоих
Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВА
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Сначала адвокатского статуса за свою неуемную активность лишился Эльман Пашаев

Сначала адвокатского статуса за свою неуемную активность лишился Эльман Пашаев

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько месяцев напряженных баталий по самому громкому уголовному делу года привели к наказанию не только самого Михаила Ефремова, но и защитников с разных сторон. Сначала адвокатского статуса за свою неуемную активность лишился Эльман Пашаев, а теперь вслед за ним без "корочки" остался и Александр Добровинский. "Дело Ефремова разрушило карьеру", - тут же решили в Сети. Но эти выводы, скорее всего, далеки от правды.

- Да меня уже четвертый раз так наказывают, и что? Мне только лучше, руки развязаны, - бравировал "лишенец" Пашаев. - Могу говорить, что хочу, не обращая внимания на адвокатскую этику. Если кто баран, в глаза могу бараном назвать!

Эльмана Пашаева наказывают уже в 4 раз.

Эльмана Пашаева наказывают уже в 4 раз.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

У его оппонента - другое отношение: для Добровинского решение адвокатской палаты стало неприятным сюрпризом и он даже намерен судиться, чтобы вернуть сво\ статус. Хотя, по словам звездного защитника, звание адвоката мало на что влияет.

- Формальное наличие адвокатского статуса дает возможность участвовать в уголовных делах, - рассказал kp.ru Александр Добровинский. - А для ведения гражданских дел: бракоразводных процессов, споров о детях и имуществе, чести и достоинства - всего того, чем я успешно занимался, занимаюсь и буду заниматься, "корочка" не нужна. Поэтому все дела, которые я вел, я так же буду продолжать вести. К счастью, отсутствие адвокатского статуса не влияет на ум, профессионализм, харизму, которые помогают в решении самых сложных дел.

Между тем, адвокат Сергей Жорин опасается, что случай с Добровинским создал прецедент - это тревожный сигнал всему сообществу.

- Как бы я не относился к Александру Андреевичу, с которым мы не раз вступали в конфронтацию, решение палаты мне кажется чрезмерно жестким, - говорит Жорин. - Все-таки лишение статуса - это исключительная мера, которая применяется, если адвоката признали виновным в преступлении или если он совершил предательство клиента, вступив в сговор с оппонентами или правоохранительными органами в противовес интересам своего доверителя. Или, например, выступает "решалой". Конечно, таким людям не место в профессии. А Добровинский при всей его эпатажности все-таки вписал себя в историю адвокатуры, хотим мы этого или нет. Поэтому я желаю ему удачи в восстановлении статуса.

Для Добровинского решение адвокатской палаты стало неприятным сюрпризом

Для Добровинского решение адвокатской палаты стало неприятным сюрпризом

Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам Жорина, найти повод, чтобы изгнать даже именитых юристов из рядов адвокатов, несложно.

- По кодексу профессиональной этики, нам, например, нельзя заниматься саморекламой. А ведь любой комментарий СМИ, любую активность в Инстаграме можно при желании расценить именно так, - продолжает защитник. - Мне, например, несколько лет назад даже пришлось убрать указатель на дороге с маршрутом, как проехать к моему офису - это расценили, как саморекламу. Кроме того, нам нельзя комментировать чужие дела, нельзя "умалять честь адвокатуры" - это расплывчатая формулировка, которая также дает простор для санкций. Поэтому те, кто сегодня злорадствует по поводу Добровинского, должны задуматься. Я чувствую, что ситуация изменилась, и некогда свободная профессия может подвергнуться жестким ограничениям. Например, адвокатам вообще запретят давать комментарии - за них это будут делать руководители палат или отдельные привилегированные лица.

Сергей Жорин считает, что лишению статуса должно предшествовать серьезное расследование, а возможно, и публичное обсуждение, вынесение предупреждений или замечаний. Ведь адвокаты часто требуют от правосудия публичности и доступности, при этом внутрикорпоративные решения являются закрытыми и кулуарными. Да, сегодня без статуса можно вести гражданские и арбитражные дела, как например, делает Катя Гордон, называя себя адвокатом без соответствующей "корочки". Но кто знает, как изменится ситуация в ближайшие годы? Например, еще недавно представлять интересы доверителя в суде (кроме уголовных процессов) мог любой человек даже без юридического образования. А теперь - только юристы. И кто даст гарантии, что в дальнейшем этот круг не сузится только лишь до адвокатов, который монополизируют участие в судебных процессах? Напротив, таких законодательных инициатив большое количество. Не все адвокаты способны конкурировать на открытом рынке, предоставляя высокое качество услуг. Им проще ограничить выбор клиента путем введения соответствующей монополии.

- К сожалению, в нашей профессиональной среде нет единства, как, например, у журналистов, когда в случае внешней опасности представители профессии объединяются и защищают своего. Зато есть кланы, - говорит адвокат Жорин. - Раньше, когда руководителем московской палаты адвокатов был Генри Резник, была возможность попасть к нему на прием. А несколько лет назад, когда я высказался по "золотой судье" Хахалевой и попал под критику Федеральной палаты адвокатов, когда меня травили в СМИ, я попытался попасть на прием к новому руководителю московской палаты Полякову. И был очень неприятно удивлен, что после долгого обивания порогов мне сказали: "Он вас не примет". Моя же палата, в которой я состою 20 лет и исправно плачу взносы, не стала мне помогать. К сожалению, нашу карьеру часто решают функционеры, которых ты никогда в суде не видел и о заслугах которых ничего не знаешь. На мой взгляд, палату должны возглавлять люди с непререкаемым авторитетом в адвокатуре, такие как Генри Резник или Генрих Падва. К их мнению прислушались бы все адвокаты.

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