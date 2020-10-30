Более 1 миллиона человек защищено от наводнений и паводков

30 октября в пресс-центре «Комсомольской правды» директор Департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Роман Минухин и директор ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса России» Илья Разбаш подвели итоги реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах» а также рассказали о перспективах водной отрасли России.

СБРОС СТОЧНЫХ ВОД СОКРАЩЕН

За восемь лет развития программы «Вода России» приведено в безопасное состояние 997 гидротехнических сооружений (дамбы, гидроузлы, шлюзы), возведено и реконструировано 735 км инженерной защиты и берегоукреплений, модернизировано 855 гидропостов, реконструирован 21 гидроузел на водохранилищах, магистральные каналы и тракты водоподачи. На территории 8 825 га восстановлено и экологически реабилитированы водоемы, а 1,84 млн человек получили повышенную доступность и надежность обеспечения водой в районах дефицита воды.

«За время реализации программы наши усилия были направлены, в первую очередь, на обеспечение безопасности людей, защиту от наводнений и паводков. Большим направлением стало обеспечение людей водой, ликвидация вододефицита. Научная часть программы, исследования по Волге легли в основу федерального проекта «Оздоровление Волги», учитывались при реализации проекта «Сохранение уникальных водных объектов», — отметил Роман Минухин.

Из федерального бюджета предоставлено более 5,7 млрд руб. субсидий 39 организациям. Что позволило успешно реализовать 72 проекта по строительству, реконструкции и модернизации оборотного водоснабжения и комплексов очистных сооружений общей стоимостью 123,7 млрд руб.

Среди организаций, получивших субсидии, 24 водоканала (в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Владивостока, Ростова-на-Дону), 9 промышленных предприятий и 1 транспортная организация, 2 сельскохозяйственные организации (племзавод «Заволжское» и мясокомбинат «Елизовский»), а также 3 организации энергетики (ТГК-11, ПАО «Т-плюс», АО «Интер РАО-Электрогенерация».

Выполнение этих проектов позволило увеличить прирост мощности очистных сооружений на 203 млн м3/год, сократить объем сброса загрязненных сточных вод на 940 млн м3/год и экономию воды 675 млн м3/год.

БЕРЕГА РЕК И ОЗЕР СТАЛИ ЧИЩЕ

«Федеральная целевая программа «Вода России» стала одним из инструментов Водной стратегии России. Мы провели комплексную работу не только «в полях», но и с людьми через наши просветительские мероприятия. Сейчас мы имеем крупнейшее в России эко-волонтёрское движение, в котором приняло участие более 5 млн человек», - пояснил Илья Разбаш.

В рамках программы было проведено порядка 10 000 просветительских мероприятий, в которых приняли участие более 7 млн человек: акция по уборке берегов «Вода России», конкурс детского рисунка «Разноцветные капли», водные аллеи и акции «Я – Вода», Всероссийские экоуроки и экоквесты, фотоконкурсы, Всероссийский национальный юниорский водный конкурс и составлена Водная энциклопедия.

«Одним из важнейших направлений работы стала защита населения. Это хорошо видно на примерах, - сообщил Роман Минухин. В Карачаево-Черкесской республике за время реализации ФЦП «Вода России», предотвращенный ущерб от наводнений превысил 3,05 млрд рублей. Но главное – мы видим, что снижаются риски для жизни людей, объектов экономики. Более 1 млн человек защищено от наводнений и паводков. Это жители Уфы, Казани, Бийска, Волгограда, Кисловодска, Магаса и др. Всего около тысячи объектов в 74 регионах регионах. Протяженность построенных сооружений инженерной защиты составила 735 км».

Помимо научных изысканий по бассейну Волги, в рамках программы также проходили исследования бассейнов Западной Двины, Ангары, Селенги и Дона. Уже сегодня решения, выработанные по итогам изысканий, внедрены для улучшения экологического состояния в бассейнах рек и озёр Тамбукан, Волга, Дон, Ханка и Селигер. Всего с 2012 года было проведено 75 научно-исследовательских работ общей стоимостью 1,3 млрд рублей только по линии Минприроды России.

ВАЖНО!

Обратим внимание, что ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 гг.» (ФЦП «Вода России») развивается под руководством Министерства природных ресурсов и экологии РФ и является одним из главных практических инструментов реализации «Водной стратегии РФ». Деятельность ФЦП «Вода России» направлена на защиту населения от негативного воздействия вод (подтоплений и паводков), приведение гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем в безопасное техническое состояние.