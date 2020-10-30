Недобитый ИГИЛ* мигрировал в Германию

Международные исламисты - враги Европы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

…И СБЕЖАЛА В СИРИЮ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ И МУЖЕМ

13 июня 2015 года. Боевики-смертники сразу на четырёх машинах, набитых взрывчаткой, атакуют военную базу к северу от Багдада. Убито 11 солдат правительственной армии Ирака, 27 ранено.

Казалось бы, рядовой эпизод бесконечной войны с терроризмом на Ближнем Востоке, одна из бесчисленных атак, организованных сторонниками ИГИЛ*. Если бы не национальность водителей-камикадзе: кувейтец, палестинец и … британец с немцем!

В горделивом «пресс-релизе об успешной операции» ИГИЛ* даже упомянул имя последнего: Абу Ибрагим аль-Альмани.

«Аль-Альмани» — это, так сказать, творческий псевдоним. Боевики «Исламского государства»* получали новые имена в знак того, что порвали с прежней жизнью, вступив в террористический интернационал. Новая фамилия обычно давалась с географической привязкой: из какой ты страны — так и наречёшься. В данном случае слово происходит от «Алемания» — древнего названия Германии.

Если вы забьёте в поисковике это прозвище: «Аль-Альмани» — всплывёт немало имён… Например:

Абу Умар аль-Альмани. Настоящее имя: Ямин Абу-Занд, родился 1986 году в Штутгарте в семье мигрантов-арабов. Был тихим семьянином, подавал надежды, работал в отделе по подбору персонала компании Deutsche Telekom. В 2013 году увлёкся радикальным исламом, начальство сигнализировало в полицию — но та бездействовала… Парень спокойно выехал из ФРГ в Сирию, примкнул к ИГИЛ*, записывал пропагандистские видео по-немецки, призывая сограждан к джихаду. Убит в бою на берегу Ефрата в 2017 году.

Или другое имя: Абу Талха Аль-Алмани. В миру — Денис Кусперт. Родился в Западном Берлине в 1975 году, мать — немка, отец — мигрант из Ганы. Некогда был популярным рэпером. В конце нулевых ударился в радикальный ислам, стал писать песни, тексты которых были направлены против «неверных». Попал в поле зрения немецкой полиции, в 2011 году при обыске его квартиры нашли гильзы от патронов. Несмотря на очевидные доказательства экстремизма, наказанием стал… штраф в 1800 евро. Вскоре Кусперт беспрепятственно выехал в Египет, а оттуда в Сирию, где присоединился к боевикам.

На джихад отправлялись и женщины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«На джихад» отправлялись не только мужчины, но и женщины. Одна из них, Омаяма Адби (уроженка Гамбурга с тунисскими корнями), в 2015 году сбежала из ФРГ в Сирию вместе с мужем и тремя детьми — поддержать «зелёных братьев». Муж вскоре погиб. Омаяма горевала недолго — стала военно-полевой женой Дениса Кусперта, они вместе жили в «столице» ИГИЛ* — Ракке. Но в 2018 году рэпера-исламиста убили в бою под Дейр-эз-Зором.

Тогда Омаяма с детьми вернулась в Германию. Долгое время её никто не трогал. Но недавно женщину вдруг арестовали. В нынешнем октябре суд дал джихадистке 3,5 года тюрьмы — следствие доказало, что, живя в Ракке, она была террористкой и держала служанку-рабыню из числа пленённых ИГИЛ*.

А ещё тему «немцев на джихаде» неожиданно начали раскручивать обычно толерантные немецкие СМИ. Например, «Бильд» — одна из самых массовых газет страны - 27 октября опубликовала статью с говорящим названием «Почему Германия — рай для террористов».

ЧЕТЫРЕ ОШИБКИ, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ ФРГ СТАЛА ПРИБЕЖИЩЕМ ДЖИХАДИСТОВ

Первая ошибка — неправильный выбор главного врага

Даже после 11 сентября 2001 года (террористов-угонщиков тех самолётов, если что, вдохновлял один из имамов мечети в Гамбурге) спецслужбы ФРГ были заточены на борьбу против «коричневых» неонацистов, а не «зелёных» исламистов.

Причина — сидевший в подкорке у всей Европы страх повторения Второй мировой, развязанной германским нацизмом. Поэтому после поражения Третьего рейха в 1945 году — немецкие СМИ, школы и учебники истории были взяты под контроль победителями. Жителям, особенно в Западной Германии, всячески внушали комплекс вины. Любое проявление патриотизма считали «угрозой возврата Гитлера». Соответственно, главным врагом в такой парадигме становились реальные и мнимые правые экстремисты. А сейчас — не могут же чиновники и спецслужбы признать, что они долгие годы спускали миллиарды евро на борьбу не с тем врагом.

Вторая ошибка: крах мультикультурализма

Другая беда: после Второй мировой Германия столкнулась с тяжелейшими демографическими проблемами. Мужчин с 1960-х годов буквально завозили в ФРГ эшелонами из других стран, иначе просто некому было встать у станка. То первое поколение мигрантов неплохо интегрировалось в общество, учило язык — иначе просто не получишь работу и деньги на пропитание.

А вот их дети, мигранты во втором-третьем поколении, интегрироваться не желали. Какой смысл вписываться в немецкое общество, если его официальная идеология — мультикультурализм? Мол, в прошлом все немцы были угнетателями, их историческое наследие ничего не значит, зато мигранты — сплошь прекрасные люди, которые «культурно обогащают» Германию и ЕС. В таких условиях сохранять свою прежнюю идентичность — быть тунисцем, турком, афганцем — просто выгоднее: тебе и уважение, и всевозможная материальная помощь и льготы как «представителю угнетаемого меньшинства».

Пока таких было относительно немного, а экономика росла, ситуацию хоть как-то контролировали. Но с 2013 года началась война на Ближнем Востоке, в ЕС и одну из его самых богатых стран, Германию, устремились миллионы беженцев.

Эти «новые немцы» интегрировались ещё хуже, многие до сих пор не нашли работу. Зачем, если можно жить на пособие, да ещё и перевезти в Германию родственников: чем больше членов семьи — тем больше денег от доброго немецкого государства. Так в ФРГ и появилась многомиллионная орда вечно недовольных («дайте ещё дотаций!») бездельников. Питательная среда для беспорядков и радикализма.

Конечно, всё это ещё сильнее подрывает Германию. Но у переселения народов есть влиятельные интересанты — глобальные элиты и транснациональные корпорации: ведь чем слабее станут мононациональные государства, тем проще навязать им тот самый «новый мировой порядок».

Главная мечеть Кельна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Третья ошибка: немецкие власти не контролируют мечети

Сколько в ФРГ мечетей? Точно не известно. Медиа-холдинг Deutsche Welle приводит цифру в 2,3-2,7 тысяч. Но это без учёта полулегальных «молельных комнат», которые можно организовать хоть в подвале, хоть в гараже.

При этом немецкие мечети управляются отнюдь не из Берлина. Так, 960 из них финансирует общественная организация DITIB (Турецко-исламский союз по религиозным делам). Проповеди в этих мечетях полны ненавистью к христианам, евреям и Западу в целом.

Многие другие мечети контролирует Саудовская Аравия, назначая туда своих имамов, традиционно склонных к радикализму (например, судебная система данной страны до сих пор применяет законы шариата). Какие ценности будут внушать молодой пастве такие духовные отцы — вопрос риторический.

А что же германское государство? Вы удивитесь, но в 2012-18 годах DITIB официально получил 6 млн. евро от… МВД ФРГ. (Почему? Возможно, всё это — инерция холодной войны. Американские спецслужбы, под чьим сильным влиянием до сих пор находится Берлин, всегда рассматривали исламских радикалов как союзников в борьбе с «русской угрозой». Например, в 1980-е помогали сражаться с Советской Армией афганским боевикам, которые потом превратились в запрещённую организацию «Аль-Каида».)

Лишь в последние годы, после скандалов с экстремистскими высказываниями «дитибовцев», их госфинансирование в ФРГ свернули.

Четвёртая ошибка: давайте назло России принимать кавказских боевиков

Далеко не все мигранты-исламисты приезжают в ФРГ с Ближнего Востока. В миллионном потоке есть и мощный ручеек из нашего Северного Кавказа и Закавказья. Некоторые из этих людей — никакие не беженцы, а сторонники ИГИЛ* или просто уголовники, спасающиеся от преследования на родине. Почему же в Германии и ЕС их так привечают?

В Европе есть структура под названием «Сеть за права человека и демократию» (Human Rights and Democracy Network). Это объединение из почти 50 некоммерческих организаций (включая Фонд Сороса), продвигающих либеральные ценности. К мнению «Сети» прислушиваются европейские чиновники. Так вот, это объединение уже давно протолкнуло идею: «чеченцы — малый народ, угнетаемый русским империализмом». В официальных инструкциях прямым текстом написано: «Боевикам и членам их семей давать убежище в приоритетном порядке». Они ж не террористы — а «борцы с московской агрессией»! Раз написано — евробюрократы берут под козырек и принимают.

Самым известным из таких «кавказских немцев» стал матёрый боевик, соратник террористов Масхадова и Басаева — грузинский чеченец Зелимхан Хангошвили. Он легально жил в ФРГ, пока не был убит в 2019 году. Власти, естественно, обвинили во всём Россию. Впрочем, то же самое говорилось и о «деле Скрипалей».

Антитеррористические учения в Германии под Бранденбургом на полигоне Лехнин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НЕУЖЕЛИ ОСИНОЕ ГНЕЗДО ВСЁ-ТАКИ ЗАЧИСТЯТ?

Итог печален. Да, по сравнению с 2016 годом терактов в ФРГ и ЕС стало меньше. В том числе потому, что Россия освободила от боевиков почти всю Сирию и уничтожила их управляющие центры. Но «зелёное подполье» в Европе никуда не делось.

«В Германии может находиться до 600 потенциальных террористов», — сообщает Bild.

Действительно ли их всех возьмут на карандаш, арестуют, депортируют на родину — пока сказать сложно.

Но почему официальный Берлин озаботился мигрантами-радикалами именно сейчас — очевидно. Меньше чем через год — в ФРГ выборы, действующий канцлер Ангела Меркель объявила, что не будет баллотироваться, нового яркого лидера у партии власти нет. Вот и серия терактов, направленных против Франции, заставляет немецких чиновников задуматься.

А оппозиционеры из немецкой партии «Альтернатива для Германии (АдГ)» требуют покончить с нелегальной миграцией. Что имеет успех: скажем, на региональных выборах в Тюрингии-2019 АдГ сенсационно заняла второе место. В третьем по величине населённом пункте Тюрингии — городе Гера — члену АдГ даже удалось стать мэром.

Неудивительно, что госчиновники пытаются перехватить популярную среди народа повестку и перекрашиваются в патриотов. Лишь бы остаться у власти.

* - «Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — террористическая организация, запрещённая в РФ и многих других странах.

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