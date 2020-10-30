Волонтеры почистили берег Волги в Конаково

Берега водоемов традиционно убирают неравнодушные жители. Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"​

На первый взгляд, береговая полоса, ограниченная с одной стороны рекой, а с другой – городским парком, была чистой. Даже закралось сомнение: не зря ли здесь собрались волонтеры? Оказалось, не зря. В четверг 29 октября 2020 года они собрали 120 мешков мусора.

Могло бы быть и больше, но некоторые волонтерские организации Конаковского района последовали предписаниям врачей и решили не участвовать в акции во время второй волны пандемии. К тому же акция пришлась на время каникул, и команды волонтеров вышли на берег Волги в уменьшенном составе.

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"​

Кстати, использованные маски и перчатки – самый заметный мусор и своеобразный индикатор ситуации с коронавирусом. Стоило ей обостриться, и количество разбросанных тут и там средств индивидуальной защиты многократно увеличилось. И, конечно, волонтеры обнаружили на берегу стандартный «мусорный набор»: пластиковые баклажки, стеклянные бутылки, сигаретные пачки, ржавые мангалы. А еще – старые автомобильные покрышки. Некоторые из них лежали здесь не один год, так что их пришлось выкапывать. Благо, берег песчаный.

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"​

Пройдя вдоль Волги на один-два километра в обе стороны, участники акции собрали полтонны мусора. Может показаться, что немного, если бы не одно обстоятельство.

-Мы каждый месяц сюда приходим и, к сожалению, обнаруживаем большое количество мусора и вывозим за нерадивыми отдыхающими десятки мешков, - рассказала участница акции и волонтер Конаковского молодежного центра «Иволга» Маша Капустина.

Полтонны мусора за пару часов собрали волонтеры. Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"​

-Людям лень дойти до мусорки. Им все равно, как выглядит их родной город, их, видимо, устраивает, когда грязь вокруг них. А мы не хотим, чтобы наш город был грязным, поэтому и участвуем в этих акциях, - добавила ученица школы №9 Дарья Ивченко.

Уборка входит в общероссийскую серию эковолонтерских акций «Вода России», которую реализуют по всей стране в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

После генеральной уборки казаки угостили участников акции полевой кашей. Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"​

Поддержал экоактивистов и принял участие в уборке Волги один из создателей акции «Вода России», директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш.

-К счастью, в этом году летне-осенний период оказался хотя бы частично свободным от ограничений, связанным с распространением коронавирусной инфекции, и мы смогли провести волонтёрские уборки. Ведь нагрузка на российские водоёмы в связи с закрытием границ увеличилась, и люди мусорят на берегах рек и озёр ещё больше обычного. Осенью прошло десять ключевых акций прошли по стране. Это и Кавказ, и Урал, и Северо-Запад.

«А сезон эковолонтерского проекта заканчивается 31 октября в Челябинске», —сказал Илья Разбаш.

Постоянный посол "Воды России" - актриса Юля Михалкова и директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш. Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"​

СПРАВКА

С 2014 по 2019 годы Всероссийская акция «Вода России» объединила 5 млн. человек. Участники акции в 2019 году установили своеобразный рекорд, очистив от мусора 24 200 км берегов – половину длины экватора. В том же году «Вода России» впервые прошла в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», национального проекта «Экология».