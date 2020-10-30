Как учеба на удаленке влияет на развитие школьников: советы доктора Курпатова и Татьяны Черниговской

Московские школьники останутся на дистанционном обучении как минимум до 8 ноября Фото: Евгения ГУСЕВА

Московские школьники останутся на дистанционном обучении как минимум до 8 ноября. Конечно, риски заразиться коронавирусом у детей в таком случае будут меньше, но как дистант скажется на всем остальном?

Диагностики и проверочные работы, которые школьники писали в сентябре показывают – больших пробелов в знаниях из-за первой волны школьной «удалёнки» у детей нет. Но вот родители повсеместно отмечают: дети стали вялыми, им всё труднее концентрироваться, и на запоминание простого правила приходится тратить гораздо больше времени, чем раньше. Что это – осень и слабый иммунитет, или же отсроченные последствия множества часов за компьютером во время дистанта?

Чтобы разобраться в том, как дистанционное обучение влияет на детей и их развитие, «Комсомолка» обратилась к нейропсихологам и биологам в рамках онлайн-конференции по цифровому образованию Департамента образования и науки города Москвы.

Стресс блокирует процесс запоминания

Оказывается, трудности с концентрацией и вниманием у детей – это далеко не единичные случаи. Первая волна дистанционного обучения весной сопровождалась целым букетом психологических проблем и сложностей.

- Мы смотрели, что происходило с детьми в начале пандемии весной этого года и в течение всего периода дистанционного обучения, - рассказывает Андрей Курпатов, научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека «Сбера». – И результаты были не очень веселыми. Около 82 процентов детей имели разные психологические расстройства или состояния – депрессивные и апатические реакции, повышенная тревожность, у 50 процентов детей были нарушения сна и общего режима. Более того, родители этих детей сами находились в таком же, стрессовом и тяжелом состоянии. Все мы столкнулись с тем, что нужно полностью менять стереотипы своего поведения, у многих возникли проблемы с занятостью и доходами. Непонятно было, как будет развиваться пандемия и насколько это опасно.

Трудности с концентрацией и вниманием у детей – это далеко не единичные случаи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вся это тревога и стресс стали негативным фоном для первой волны дистанционного обучения. А ведь плодотворная учёба и стресс несовместимы – даже на физиологическом уровне. Дело в том, что во время стресса в организме человека вырабатывается гормон кортизол, который буквально блокирует запоминание новой информации! Какая уж тут учёба…

- Если бы дистант вводился в другое время, последовательно, когда все к этому готовы, то реакция была бы абсолютно иной, - уверен Андрей Курпатов. – Даже сейчас почти 15 процентов школьников довольны дистантом и способны на нём обучаться. Другое дело, что 21 процент детей считает невыносимым для себя сам факт того, что приходится сидеть дома и соблюдать самоизоляцию.

Татьяна Черниговская: У детей формируется синдром отложенной жизни

Помимо фоновых тревог, сам по себе переход в онлайн – это уже большая нагрузка для нашего мозга, к которой мы, с точки зрения биологии, не очень-то и приспособлены.

- Пандемия и вынужденный переход в онлайн ускорили те процессы, которые происходили и раньше, - считает нейробиолог Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований, член-корреспондент РАО. – Человеческий мозг так сложен, что непонятно, как нам вообще удается сохранять хоть какую-то стабильность в голове, живя в такой противоречивой, многозначной и постоянно меняющейся среде. Конечно, мир всегда менялся, но сейчас всё изменилось так быстро и масштабно, что воспринимается это так, словно привычный нам мир рухнул.

Чтобы перестроиться на новый лад и привыкнуть к изменениям, нужно, чтобы в мозгу человека сформировались новые нейронные сети. Но что, если изменения такие масштабные, как сейчас? Это может спровоцировать самую настоящую перегрузку.

- Приведу в пример социальные сети – не Фейсбук или Вконтакте, а те, которые образуются между людьми, - рассказывает Татьяна Черниговская. - В науке есть так называемое число Данбара - это допустимое число социальных связей для каждой особи, исходя из размера её мозга. Например, размер мозга высших обезьян позволяет им создавать социальные группы в 50 особей, а самый ближний круг составляет 3-4 особи. У человека же мозг в три раза больше, чем у высшей обезьяны. Значит, размер социальной группы для человека по может составлять 150 человек, а самых близких должно быть 12-15 человек. И тысячи социальных связей, которые создаются вокруг современного человека - это колоссальная перегрузка для наших нейросетей.

Переход на онлайн-обучение - большая нагрузка для детского мозга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И подобные перегрузки происходят почти в каждой сфере. По словам Черниговской, с переходом в онлайн – всего, а не только образования – перестают работать старые нормы этики и морали, поведения и законодательства. А новых норм, которые бы подходили для общения, работы и учебы в цифровой среде, пока еще нет.

- Сейчас и взрослые, и дети дезориентированы, - говорит Черниговская. – Взрослые говорят детям – учись пока так, делай вот то и это, а потом будешь жить хорошо. Но прямо сейчас ребенок что, не живет? Возникает синдром отложенной жизни – отложенной на то время, когда пандемия закончится.

Лидерству в онлайне не научишься

Логичный вопрос – как же тогда пережить период пандемии с наименьшими потерями? И как в таком случае нужно учить детей, не откладывая что-то не потом?

- Онлайн-учеба может быть эффективна, но только когда есть все базовые точки – объяснение, проверка знаний, повторение, - считает Андрей Курпатов. – И я не могу сказать, что весь наш онлайн-контент, который сейчас используется в образовании, отвечает этим требованиям. Затем, есть вещи, которые развиваются только в оффлайне. Например, подвижный интеллект, который нужен для принятия решений и ориентации в ситуации, формируется только при общении с другими людьми. Поэтому нам нужны комбинированные программы, где знания давались бы онлайн, а мягкие навыки - коммуникация, лидерство, выражение собственного мнения - формировались в традиционной, оффлайн среде.

Пока дети вынуждены учиться из дома, вся эта работа по развитию мягких навыков ложится на плечи родителей, у которых голова сейчас и без того забита множеством проблем. У родителей просто нет возможности уделять детям минимально необходимое им внимание – а ведь сейчас, в такой стрессовый период, внимания нужно еще больше. И получается, что мы просто не позволяем детям полностью реализовать свой потенциал.

- Нам нужно учить детей пониманию, а не запоминанию, - уверена Татьяна Черниговская. – Если мы не хотим вырастить детей, которые живут в формате «Окей, Гугл», нужно учить их метанавыкам – самой способности учиться, умению противостоять стрессам. Сейчас наши дети живут в ситуации, когда любая оценка ниже пятерки воспринимается как горе. Но какое же это горе? Сегодня двойка, а завтра Нобелевская премия, обвалы и подъемы – это и есть наша жизнь. Затем, нам нужно учить детей и тех, кто их самих учит, способности сохранять человечность в цифровом мире. Социальные отношения и воспитание – это очень важно, ребенок не может научиться этому в интернете. Этот навык можно получить только от другого человека. Так что нет нужно добавлять социальный хаос в мир, который и так уже полностью разъехался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Научить писать ребенка буквы через Zoom легко. А вы пробовали?": Дневник мамы первоклассника на дистанционке

Сынишка, который не хотел по утрам вставать рано, теперь просится в школу, а родители ждут конца карантина как избавления (подробнее)