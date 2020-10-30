Саша Белый вернулся! Сергей Безруков в культовом образе из «Бригады» снялся в клипе Тимати и Егора Крида

Саша Белый вернулся на экраны. Фото: Кадр видео

Даже мастеру боевых искусств Всея Руси, продюсеру Александру Иншакову не удалось уговорить Сергея Безрукова в 2010 году сняться в полнометражном продолжении сериала «Бригада». Фильм, снятый Денисом Алексеевым, где Иван Макаревич сыграл сына Саши Белого, вышел на большие экраны в 2012-м. Но сам Белый появился там только в виде отражения в зеркале машины и со спины — Безрукова заменил дублер Эльдар Чеченов.

В зеркале машины и со спины — Безрукова заменил дублер Эльдар Чеченов. Фото: Кадр видео

А вот Тимати и Егор Крид — уговорили.

В новом клипе на песню «Rolls Royce» народный артист России Сергей Безруков появляется в самом финале в образе того самого Белова.

Об этом Безрукова спрашивали в каждом интервью. И солидный Сергей Витальевич, православный христианин и худрук Губернского театра, уважающий закон и глубоко презирающий насилие и преступления, открещивался от образа Белого. И уверял, что никогда не снимется в продолжении «Бригады». Последний раз — буквально месяц.

Кадр из клипа Фото: Кадр видео

- Это не то что скучно, это уже отвратительно: мне 47 лет, а я все буду Саша Белый? - риторически вопрошал Безруков в сентябрьском интервью. - Нам не нужно продолжение «Бригады». Есть первое впечатление, не надо его портить. Я сыграл «крестного отца» Сашу Белого в 27 лет. Был моложе всех исполнителей всех «крестных отцов» в мире — тогда это тешило мое честолюбие.

Никогда не говори никогда. В свежем клипе трех беглецов из Black Star — Тимати, Егор Крид и Джиган — Сергея Витальевича сделали вишенкой на торте. И загримировали под Сашу Белого, отведя ключевую роль.

Кадр из клипа Фото: Кадр видео

Сам клип отвечает традициям Тимати — он больше похож на четырехминутный рекламный ролик, внутри которого поют (и читают рэп) артисты. Драматургия соответствующая: три крутых друга — дерзкий Тимати, слащавый, но жесткий Крид, покрытый панцирем из мышц и жира Джиган — «решают вопросы», гоняя на предоставленной спонсором машине (см. название клипа). Первый выставляет на деньги казино, второй — киллер, третий почему-то охраняет салон связи. В кульминации действия они втроем накрывают базу конкурента, где расположена и нарколаборатория, и суши-бар, и хранилище с деньгами. Сорвав куш и кэш, бригада покидает город по платной дороге (ехали в аэропорт или другой город с пачками денег?), веселясь под припев («У нее есть парень, но по ходу он — лох»). Но, чтобы «не палить бабки», Джиган предлагает не проходить платный терминал, а двигаться по объездной дороге.

Кадр из клипа Фото: Кадр видео

Следующий план — два трупа в открытой машине. Это персонажи Тимати и Крида. Наверно, их ради куша расстрелял Джиган? Нет. Уходящий от машины с пистолетом в руках мужчина в два раза уже третьего участника банды. Однако он тоже лысый. Сделав несколько шагов, мужчина стягивает накладную лысину и поворачивается — перед нами Саша Белый.

Кадр из клипа Фото: Кадр видео

Точнее, Сергей Безруков в его образе: пиджак, галстук, зализанные назад волосы. Перепутать невозможно. Белый подмигивает и удаляется (видимо, это все это время он прятался внутри стокилограммового Джигана). Чемоданов с деньгами в его руках нет. Занавес.

За четыре часа клип набрал 800 тысяч просмотров.