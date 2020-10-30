"Будем спать на улице": Жители Измира боятся нового землетрясения

В Измире разрушено более 20-и домой и общественных зданий Фото: REUTERS

Жители турецкого Измира заполнили городские улицы, боясь возвращаться домой: чуть больше часа назад на средиземноморском побережье Турции был зафиксирован сильный подземный толчок, оцениваемый сейсмологами в 7 баллов по шкале Рихтера. Землетрясение также ощущалось на соседних островах, принадлежащих Греции, а также в греческой столице, Афинах.

Эпицентр пришелся на морское дно, и это повлекло за собой мощную волну, которую выбросило на городские пляжи и набережные. СМИ уже назвали ее цунами, однако высота и сила волны были небольшими и не принесли существенных разрушений, затопив лишь несколько прибрежных улиц. Позже вода отступила. Это подтверждают и многочисленные видеоролики сделанные очевидцами и выложенные в Сеть.

В Измире разрушено более 20-и домой и общественных зданий. Одна многоэтажка разрушена целиком, идет поиск людей под завалами. На данный момент известно о шести погибших и как минимум 202 раненых.

Одна многоэтажка разрушена целиком Фото: REUTERS

С окрестных холмов над городом видна дымка: из-за безветренной погоды пыль от обрушившихся зданий стоит над городскими кварталами.

На данный момент известно о четырех погибших и как минимум 120 раненых Фото: REUTERS

Турецкие телеканалы ведут прямую трансляцию из разных кварталов Измира, жители которого напуганы и предпочитают провести ближайшую ночь на улице, опасаясь новых подземных толчков.

Дом Феридуна Ахметолу стоит в нескольких метрах от кромки моря, здание не пострадало, но в нем появились трещины.

- Мы сегодня будем спать на улице, в дом возвращаться небезопасно. Точнее, мы вообще сегодня не будем спать: слишком напуганы, да и непонятно, в каком состоянии сам дом, возможно, он развалится, особенно, если будут опять толчки. – вытирая слезы двум испуганным дочерям, рассказывает журналистам Феридун.

В соцсетях измирцы и жители соседних населенных публикуют фото родных и знакомых, которые не выходят на связь. Спасательные и восстановительные работы в городе только начались, точное количество частичных разрушений пока не поддается учету.

Жители Измира боятся нового землетрясения Фото: EAST NEWS

Президент Турции Реджеп Эрдоган написал в своем Твиттере: «Измир, восстанавливайся как можно быстрее!».