"Будем спать на улице": Жители Измира боятся нового землетрясения

В Измире разрушено более 20-и домой и общественных зданий
Фото: REUTERS
Жители турецкого Измира заполнили городские улицы, боясь возвращаться домой: чуть больше часа назад на средиземноморском побережье Турции был зафиксирован сильный подземный толчок, оцениваемый сейсмологами в 7 баллов по шкале Рихтера. Землетрясение также ощущалось на соседних островах, принадлежащих Греции, а также в греческой столице, Афинах.
Эпицентр пришелся на морское дно, и это повлекло за собой мощную волну, которую выбросило на городские пляжи и набережные. СМИ уже назвали ее цунами, однако высота и сила волны были небольшими и не принесли существенных разрушений, затопив лишь несколько прибрежных улиц. Позже вода отступила. Это подтверждают и многочисленные видеоролики сделанные очевидцами и выложенные в Сеть.
В Измире разрушено более 20-и домой и общественных зданий. Одна многоэтажка разрушена целиком, идет поиск людей под завалами. На данный момент известно о шести погибших и как минимум 202 раненых.
Одна многоэтажка разрушена целиком
Фото: REUTERS
С окрестных холмов над городом видна дымка: из-за безветренной погоды пыль от обрушившихся зданий стоит над городскими кварталами.
На данный момент известно о четырех погибших и как минимум 120 раненых
Фото: REUTERS
Турецкие телеканалы ведут прямую трансляцию из разных кварталов Измира, жители которого напуганы и предпочитают провести ближайшую ночь на улице, опасаясь новых подземных толчков.
Дом Феридуна Ахметолу стоит в нескольких метрах от кромки моря, здание не пострадало, но в нем появились трещины.
- Мы сегодня будем спать на улице, в дом возвращаться небезопасно. Точнее, мы вообще сегодня не будем спать: слишком напуганы, да и непонятно, в каком состоянии сам дом, возможно, он развалится, особенно, если будут опять толчки. – вытирая слезы двум испуганным дочерям, рассказывает журналистам Феридун.
В соцсетях измирцы и жители соседних населенных публикуют фото родных и знакомых, которые не выходят на связь. Спасательные и восстановительные работы в городе только начались, точное количество частичных разрушений пока не поддается учету.
Жители Измира боятся нового землетрясения
Фото: EAST NEWS
Президент Турции Реджеп Эрдоган написал в своем Твиттере: «Измир, восстанавливайся как можно быстрее!».