Терминатор против Шурика и Гурченко в «Гарри Поттере»: Казанский мастер фотошопа скрестил советскую классику с голливудским кино

Знакомый незнакомец. Фото: Klod Mande

Подставлять головы советских актеров в кадры голливудского кино — забава древняя. Однако художник из Казани Клод Манде (настоящее имя скрывает) увлекся этим всерьез.

В сети гуляют десятки его компиляций: герои фильмов «Бриллиантовая рука», «Любовь и голуби», «Мимино», «Морозко» и других взаимодействуют с персонажами из вселенной «Терминатора», «Гарри Поттера», «Властелина колец» и проч. С одной стороны, похоже на приколы из свадебных альбомов начала нулевых: счастливые молодожены, а рядом теща с головой Чужого стоит. С другой стороны, иногда исполнено настолько безупречно, что местами даже забавно.

«КП» представляет подборку мастера фотошопа, а вы попробуйте опознать всех изображенных героев.

Танцы на ТНТ. Фото: Klod Mande

Little big написал песню к трейлеру "Борат-2". Фото: Klod Mande

Гарик и кавказская узница Азкабана. Фото: Klod Mande

Говорят, самый большой любитель ярких образов и пышного оперения @fkirkorov сыграет Жар-птицу в третьей части "Последнего богатыря". Фото: Klod Mande

Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Фото: Klod Mande

Кто Миу Уоллес танцует, тот её и откачивает. Фото: Klod Mande

Не играть, не пить, не воровать... без меня. Фото: Klod Mande

Главное, за буйки не заплывать. Фото: Klod Mande

Крёстная мать. Фото: Klod Mande

Хогвартс на удалёнке. Признавайтесь, кого достало око педагога дома и ленивые спиногрызы? Фото: Klod Mande

- Я видел секретные карты, я знаю, куда мы плывём. Фото: Klod Mande

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